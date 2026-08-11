Трампа тайно вывезли после саммита НАТО в Анкаре на фургоне для еды и другим самолётом — WP

Президент США Дональд Трамп после саммита НАТО в Анкаре тайно покинул Турцию на другом военном самолёте, к которому его доставили на фургоне для перевозки еды, из-за угрозы покушения со стороны Ирана. Об этом пишет The Washington Post, передаёт УНН.

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"Иранская угроза убийства президента Дональда Трампа стала причиной проведения в прошлом месяце чрезвычайной операции, в ходе которой он тайно вылетел из Турции на другом военном самолёте, тогда как Белый дом сообщал, что он находится на борту Air Force One", — пишет издание.

Трамп после саммита НАТО летел из Турции на старом Air Force One из-за угрозы ракетной атаки Ирана - CBS News

Сообщается, что эта секретная миссия была проведена без ведома журналистов и некоторых сотрудников Белого дома, которые считали, что находятся в том же самолёте, что и президент.

Администрация президента США утверждала, что Трамп вылетел из Турции 8 июля на бывшем Air Force One. Трамп объявил в социальных сетях, что воспользуется "бывшим" Air Force One, а не тем самолётом, на котором прилетел туда, — новым Boeing 747-8, подаренным США Катаром.

"Безопасность самолёта, предоставленного Катаром, была поставлена под сомнение, и в прошлом месяце после поездки Трамп заявил, что он будет дополнительно модернизирован. В Анкаре Трамп под прицелом телекамер сел на борт старого большого самолёта Air Force One. Через несколько минут его тайно пересадили на меньший самолёт — военный C-32A — с помощью аэропортового грузового автомобиля, который обычно используется для погрузки еды и других материалов перед полётом", — добавляет издание.

По словам чиновника, это превратило Air Force One в "приманку", на борту которой находились представители СМИ и некоторые сотрудники Белого дома.

Трамп находился в Анкаре на саммите НАТО с лидерами стран мира. Операция состоялась ночью после того, как американские вооружённые силы по указанию Трампа возобновили военные удары по Ирану в результате срыва переговоров между Вашингтоном и Тегераном о прекращении войны, продолжавшейся уже несколько месяцев.

Этот манёвр означал, что фактическое местонахождение Трампа в течение нескольких часов было скрыто от американской общественности и многих высокопоставленных чиновников США.

Напомним

Пентагон сообщил, что отозвал у бывшего министра ВВС США Фрэнка Кендалла право доступа к секретной информации и запретил ему занимать должности, предусматривающие доступ к конфиденциальным данным. Причиной назвали якобы несанкционированное разглашение информации о возможностях президентского самолёта Air Force One.