Трампа тайно вывезли после саммита НАТО в Анкаре на фургоне для еды и другим самолётом — WP

$44.830.0751.780.17
ukru
08:18 • 5654 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в орске
06:00 • 15937 просмотра
В Палате представителей США начали продвижение «адских» санкций против РФ и Ирана
04:38 • 26884 просмотра
Число погибших из-за ночной атаки россиян на Запорожье возросло до шести
10 августа, 23:16 • 48952 просмотра
После атаки россиян по Запорожью погибли пять человек, еще 20 получили ранения
10 августа, 21:42 • 50898 просмотра
Россия атакует Киев баллистическими ракетами, в Запорожье продолжается комбинированный удар
10 августа, 19:30 • 49764 просмотра
Нацбанк вводит смягчение валютных ограничений: как изменятся лимиты
10 августа, 17:50 • 57534 просмотра
В Одесской области во время выполнения боевого задания потерян истребитель МиГ-29, пилот катапультировался
10 августа, 14:42 • 55505 просмотра
На АЗС Киевской области будут усиливать меры безопасности и обустраивать укрытия — Ткаченко
10 августа, 13:51 • 88677 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений
10 августа, 13:26 • 34937 просмотра
Украинские спасатели во Франции остановили лесной пожар, который угрожал населенному пунктуPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3.4м/с
38%
749мм
Популярные новости
В Крыму арестовали экс-депутата «Единой России», во дворе которого нашли тело 12-летней школьницы11 августа, 00:40 • 10806 просмотра
Трамп вновь оказывает давление на ФРС, пытаясь влиять на политику в отношении ставок11 августа, 01:17 • 12744 просмотра
Финляндия не могла отказаться передавать Украине ракеты Patriot, поскольку никогда ими не располагала — Defense Express11 августа, 01:37 • 13324 просмотра
На нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» в Хабаровском крае вспыхнул пожарPhotoVideo11 августа, 01:50 • 21768 просмотра
Свитолина победила россиянку Александрову и вышла в полуфинал турнира в ТоронтоPhoto11 августа, 02:15 • 20273 просмотра
публикации
Первый еврокубок сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" — "Астон Вилла" Photo08:23 • 2672 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 103734 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений10 августа, 13:51 • 88688 просмотра
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов
Эксклюзив
10 августа, 11:23 • 67783 просмотра
Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии10 августа, 10:09 • 90409 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Шевченко
Линдси Грэм
Марк Цукерберг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Турция
Анкара
Реклама
УНН Lite
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 103734 просмотра
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo10 августа, 13:45 • 68677 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 78402 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 145508 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 164308 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер
The Washington Post
Facebook

Трампа тайно вывезли после саммита НАТО в Анкаре на фургоне для еды и другим самолётом — WP

Киев • УНН

 • 1374 просмотра

Президент США Дональд Трамп тайно вылетел из Анкары на военном C-32A, тогда как Air Force One использовался в качестве приманки. Причиной стала угроза покушения со стороны Ирана после возобновления ударов по этой стране.

Трампа тайно вывезли после саммита НАТО в Анкаре на фургоне для еды и другим самолётом — WP

Президент США Дональд Трамп после саммита НАТО в Анкаре тайно покинул Турцию на другом военном самолёте, к которому его доставили на фургоне для перевозки еды, из-за угрозы покушения со стороны Ирана. Об этом пишет The Washington Post, передаёт УНН

Подробности 

"Иранская угроза убийства президента Дональда Трампа стала причиной проведения в прошлом месяце чрезвычайной операции, в ходе которой он тайно вылетел из Турции на другом военном самолёте, тогда как Белый дом сообщал, что он находится на борту Air Force One", — пишет издание.

Трамп после саммита НАТО летел из Турции на старом Air Force One из-за угрозы ракетной атаки Ирана - CBS News25.07.26, 13:49 • 12331 просмотр

Сообщается, что эта секретная миссия была проведена без ведома журналистов и некоторых сотрудников Белого дома, которые считали, что находятся в том же самолёте, что и президент. 

Администрация президента США утверждала, что Трамп вылетел из Турции 8 июля на бывшем Air Force One. Трамп объявил в социальных сетях, что воспользуется "бывшим" Air Force One, а не тем самолётом, на котором прилетел туда, — новым Boeing 747-8, подаренным США Катаром.

"Безопасность самолёта, предоставленного Катаром, была поставлена под сомнение, и в прошлом месяце после поездки Трамп заявил, что он будет дополнительно модернизирован. В Анкаре Трамп под прицелом телекамер сел на борт старого большого самолёта Air Force One. Через несколько минут его тайно пересадили на меньший самолёт — военный C-32A — с помощью аэропортового грузового автомобиля, который обычно используется для погрузки еды и других материалов перед полётом", — добавляет издание. 

По словам чиновника, это превратило Air Force One в "приманку", на борту которой находились представители СМИ и некоторые сотрудники Белого дома. 

Трамп находился в Анкаре на саммите НАТО с лидерами стран мира. Операция состоялась ночью после того, как американские вооружённые силы по указанию Трампа возобновили военные удары по Ирану в результате срыва переговоров между Вашингтоном и Тегераном о прекращении войны, продолжавшейся уже несколько месяцев.

Этот манёвр означал, что фактическое местонахождение Трампа в течение нескольких часов было скрыто от американской общественности и многих высокопоставленных чиновников США. 

Напомним 

Пентагон сообщил, что отозвал у бывшего министра ВВС США Фрэнка Кендалла право доступа к секретной информации и запретил ему занимать должности, предусматривающие доступ к конфиденциальным данным. Причиной назвали якобы несанкционированное разглашение информации о возможностях президентского самолёта Air Force One. 

Павел Башинский

Новости Мира
Самолет президента США
Пентагон
The Washington Post
Белый дом
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Катар
Анкара
Турция
Иран