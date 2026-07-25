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Трамп после саммита НАТО летел из Турции на старом Air Force One из-за угрозы ракетной атаки Ирана - CBS News

Киев • УНН

 • 1384 просмотра

Президент США сменил самолет после саммита НАТО из-за разведданных о возможном ракетном ударе. Старый Air Force One имеет лазерные системы защиты, которых может не быть на новом самолете.

Трамп после саммита НАТО летел из Турции на старом Air Force One из-за угрозы ракетной атаки Ирана - CBS News

Президент США Дональд Трамп после саммита НАТО в Турции покинул Анкару не на новом президентском самолете, подаренном Катаром, а на старом Air Force One. Причиной стала достоверная информация о возможной ракетной атаке со стороны Ирана и связанных с ним группировок, сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

По данным американских чиновников, США получили разведданные о реальной угрозе запуска ракеты по президентскому самолету. После этого Секретная служба США оперативно изменила план перелета.

Как отмечает CBS News, в Анкару Трамп прибыл на новом Boeing 747-8 стоимостью около 400 млн долларов, который США получили от правительства Катара и переоборудовали для перевозки президента. В то же время после завершения саммита он вылетел в Великобританию уже на старом Air Force One, а на новый самолет пересел только перед возвращением в США.

По информации телеканала, старые президентские самолеты оснащены лазерными системами противодействия ракетам и другими средствами защиты, способными отводить ракеты от цели. В то же время неизвестно, имеет ли аналогичное оборудование новый самолет, подаренный Катаром.

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На этой неделе Белый дом сообщил, что Трамп и впредь будет использовать старый Air Force One, пока новый самолет будет проходить дополнительную модернизацию.

"Новый Air Force One является абсолютно безопасным для полетов президента, но осенью он пройдет дополнительные обновления и усовершенствования, которые продлятся примерно месяц. В это время президент будет летать на старом Air Force One", – заявила представительница Белого дома Кэролайн Ливитт.

Сам Трамп отметил, что новый самолет уже имеет "много возможностей", но после завершения модернизации его оснащение будет максимально усилено.

CBS News также напоминает, что на фоне нового обострения войны с Ираном Трамп неоднократно заявлял о возможных угрозах собственной безопасности. Ранее он утверждал, что США готовы к немедленному ответу в случае покушения со стороны Ирана.

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Андрей Тимощенков

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