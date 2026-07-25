Хуситы заявляют об ударе по Саудовской Аравии на фоне углубления конфликта

Поддерживаемые Ираном мятежники-хуситы заявили о ракетном ударе по Саудовской Аравии в субботу, через несколько часов после того, как пообещали ответить королевству на удары на фоне расширения войны на Ближнем Востоке, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В пятницу Эр-Рияд нанес удар по военным целям хуситов в Ходейде, а повстанческие СМИ сообщили о двух раненых после того, как йеменская группировка объявила о морской блокаде ведущего производителя нефти и нанесла удар по его кораблям.

Это обострение знаменует собой новый фронт войны, которая охватила регион после американо-израильских ударов по Тегерану в феврале, и происходит в дополнение к параллельной блокаде Ираном Ормузского пролива, единственного другого морского пути Эр-Рияда.

Повстанцы обвинили Саудовскую Аравию в "опасной эскалации" и заявили, что их действия "не останутся без ответа".

СМИ хуситов "Ansarollah" сообщили в Telegram рано утром в субботу, что "йеменский ракетный удар" вызвал пожары в южном саудовском городе Джизан на Красном море.

Саудовская Аравия не сразу прокомментировала это утверждение.

Но агентство гражданской обороны Эр-Рияда рано утром в субботу выпустило краткие предупреждения жителям Джизана и Янбу о "потенциальной опасности", только чтобы через несколько минут отменить предупреждение. Подобные предупреждения выдавались и раньше, когда по королевству запускали ракеты или беспилотники.

Как отмечает Türkiye Today, в субботу на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в Джазане произошел пожар после того, как, по сообщениям из социальных сетей и данным спутникового обнаружения пожара, это было описано как атака баллистической ракетой и беспилотником хуситов. Согласно сообщениям в социальных сетях и изображениям, с нефтеперерабатывающего завода Saudi Aramco в Джазане поднимались густые клубы дыма, а спутниковая система мониторинга NASA FIRMS/VIIRS обнаружила несколько очагов пожара на месте.

Источник: Türkiye Today / firms.modaps.eosdis.nasa.gov

Это произошло после того, как коалиция под руководством Саудовской Аравии заявила в пятницу, что нанесла удары по объектам хуситов и уничтожила цели, угрожавшие коммерческим судам, в ответ на атаки на судоходство в Красном море.

Саудовская Аравия заявила об ударах по целям хуситов после атаки на судно в Красном море

Источник в йеменской службе безопасности сообщил AFP, что среди саудовских целей были военно-морская база в портовом городе Ходейда и военный лагерь на острове Камаран.

Хуситы заявили об атаках на два саудовских корабля в начале этой недели, а Саудовская Аравия подтвердила одну из атак в Красном море.

Источник в йеменской службе безопасности сообщил, что саудовские удары были направлены на телекоммуникационное здание рядом с портом Ходейды и военно-морскую базу в Рас-эль-Катиб в Ходейде.

Телеканал хуситов "al-Masirah" сообщил, что двое человек получили ранения – рабочий в Ходейде и женщина на острове Камаран.

По его данным, в Ходейде было обстреляно здание телекоммуникационного предприятия.

В понедельник повстанцы предупредили в радиосообщении кораблям, что они будут атаковать суда, "принадлежащие саудовскому врагу", которые не соблюдают их блокаду.

Государственные СМИ Саудовской Аравии со ссылкой на представителя транспортного управления в пятницу заявили, что "судно (NCC MASA), принадлежащее саудовской компании, стало целью во время плавания в Красном море сегодня... что привело к незначительным повреждениям корпуса судна".

Судно восстановило свой курс, добавили в SPA.

Хуситы заявили об атаке на нефтяные танкеры на фоне 12-й ночи ударов США по Ирану