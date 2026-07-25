Саудовская Аравия заявила об ударах по целям хуситов после атаки на судно в Красном море

Саудовская Аравия нанесла удары по целям хуситов в йеменском портовом городе Ходейда после атаки на саудовское судно в Красном море. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Командования объединенных сил коалиции под руководством Саудовской Аравии, пишет УНН.

Детали

В коалиции назвали удары "пропорциональным военным ответом" на нападение.

Если хуситское ополчение продолжит свои враждебные действия, они столкнутся с ответом без снисхождения – говорится в заявлении коалиции.

Представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малки назвал атаки хуситов в Красном море "трусливым и безрассудным поступком". По его словам, порт в Ходейде не был целью ударов.

Хуситы сообщили о пострадавшем

Связанный с хуситами телеканал Al Masirah ранее сообщил, что в результате саудовского удара пострадал работник телекоммуникационного здания в Ходейде.

Независимого подтверждения этой информации на данный момент нет.

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