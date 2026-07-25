Саудовская Аравия заявила об ударах по целям хуситов после атаки на судно в Красном море
Киев • УНН
Саудовская Аравия нанесла удары по целям хуситов в Ходейде. Коалиция назвала это пропорциональным ответом на атаку на саудовское судно.
Саудовская Аравия нанесла удары по целям хуситов в йеменском портовом городе Ходейда после атаки на саудовское судно в Красном море. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Командования объединенных сил коалиции под руководством Саудовской Аравии, пишет УНН.
Детали
В коалиции назвали удары "пропорциональным военным ответом" на нападение.
Если хуситское ополчение продолжит свои враждебные действия, они столкнутся с ответом без снисхождения
Представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малки назвал атаки хуситов в Красном море "трусливым и безрассудным поступком". По его словам, порт в Ходейде не был целью ударов.
Хуситы сообщили о пострадавшем
Связанный с хуситами телеканал Al Masirah ранее сообщил, что в результате саудовского удара пострадал работник телекоммуникационного здания в Ходейде.
Независимого подтверждения этой информации на данный момент нет.
Сделка с Саудовской Аравией "сорвется", если королевство не нормализует отношения с Израилем - Белый дом23.07.26, 21:28 • 3346 просмотров