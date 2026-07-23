Сделка с Саудовской Аравией "сорвется", если королевство не нормализует отношения с Израилем - Белый дом
Киев • УНН
Белый дом заявил, что соглашение о мирном использовании ядерного оружия с Саудовской Аравией не будет реализовано без нормализации отношений королевства с Израилем.
Белый дом заявил в четвер, что уже подписанное соглашение о мирном использовании ядерного оружия с Саудовской Аравией «сорвется», если королевство не нормализует дипломатические отношения с Израилем, передает УНН со ссылкой на CNN.
Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт указала на неоднократные заявления президента США Дональда Трампа, который призывал другие страны, включая Саудовскую Аравию, присоединиться к Авраамовым соглашениям.
Однако она не стала давать полного объяснения тому, почему новое условие Трампа относительно ядерного соглашения не было четко сформулировано до подписания соглашения в среду.
«Президент всегда последний, кто принимает решение, как вы знаете, — сказала она. — Он неоднократно упоминал об этом».
Она заявила, что Трамп продолжит переговоры с саудовскими лидерами о нормализации отношений, но президент не разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, который прямо заявил, что не будет нормализовать отношения с Израилем, если не будет четкого пути к созданию палестинского государства, с тех пор как народ палестинского государства.