Что празднуют 14 августа в Украине и мире

14 августа православные верующие по новому церковному календарю начинают особый период — Успенский пост, а также чтят память семи мучеников Маккавеев. В мире же в этот день отмечают популярный гастрономический праздник — День брускетты и экологический праздник Всемирный день ящерицы, пишет УНН.

Всемирный день ящерицы (World Lizard Day)

Экологическая дата, посвящённая разнообразию, биологии и важной роли ящериц в природных экосистемах. Цель праздника — изменить предвзятое отношение людей к этим пресмыкающимся и подчеркнуть необходимость их защиты.

День независимости в Пакистане

Один из величайших государственных праздников страны. Отмечается в память об образовании независимого государства Пакистан в результате раздела Британской Индии в 1947 году.

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День брускетты (National Waffle/Bruschetta Day)

Вкусный гастрономический праздник, посвящённый традиционной итальянской закуске — хрустящему поджаренному хлебу с разнообразными топингами (помидорами, базиликом, оливковым маслом, сыром или хамоном).

День завоевания сердец

Позитивный неофициальный праздник, который побуждает говорить комплименты, совершать добрые поступки и дарить хорошее настроение окружающим.

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Начало Успенского поста и праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня (Первый Спас/Маковей)

По новому (новоюлианскому) календарю 14 августа начинается двухнедельный Успенский пост, который продлится до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Также в этот день отмечают Первый Спас (Маковей).

В храмах традиционно освящают мёд, мак и специальные букеты — «маковейчики», состоящие из полевых цветов и целебных трав (в частности, головок мака, мяты, чабреца, полыни). Отсюда и народное название праздника — Медовый Спас.

Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 14 августа отмечается праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста (Маковей), память семи мучеников Маккавеев, а также день памяти святой мученицы Елены (Соломонии). В народе также празднуют Первый Спас и освящают мёд нового урожая.

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