В Донецкой области в результате удара РФ загорелась церковь
Киев • УНН
В результате российского удара по Краматорску 11 августа в церкви возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 140 кв. м, обошлось без пострадавших.
Сегодня, 11 августа, в результате российского удара по Краматорску возник пожар в церкви. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
Детали
"Горел купол храма. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 140 кв. м", – говорится в сообщении", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, обошлось без пострадавших.
Напомним
В результате атаки российских БПЛА на Херсонщине сгорела Свято-Введенская церковь, памятник архитектуры XVIII века. Храм был единственным сохранившимся образцом деревянного казацкого зодчества в Украине.