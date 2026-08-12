Пакистан заявил, что США и Иран близки к заключению мирного соглашения
Киев • УНН
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что США и Иран близки к договорённости, которая может обеспечить длительный мир в регионе. Заявление прозвучало на фоне переговоров по вопросу Ормузского пролива.
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил 11 августа, что Соединённые Штаты и Иран близки к достижению определённой договорённости, которая может способствовать установлению прочного мира в регионе. Об этом он сказал Bloomberg News в Исламабаде, пишет УНН.
Детали
Ситуация снова складывается в пользу мирного соглашения или договорённости. Сигналы за последние два-три дня свидетельствуют о том, что мы близки к определённой договорённости
По его словам, прочный мир между Вашингтоном и Тегераном отвечал бы интересам всего региона. Вместе с тем конкретных деталей возможной договорённости пакистанский министр не привёл.
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Заявление прозвучало на фоне переговоров о восстановлении работы Ормузского пролива и более жёсткой позиции президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.
Трамп заявил, что Иран должен компенсировать ущерб, нанесённый предыдущими атаками. Американский президент также обвинил Тегеран в публичных требованиях компенсации за военные потери, хотя, по его словам, этот вопрос во время переговоров не поднимался.
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