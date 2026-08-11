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В Чехии уровень воды в Эльбе приближается к историческому минимуму

Киев • УНН

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В Чехии из-за засухи уровень воды в большинстве рек упал до экстремально низких отметок, а малые ручьи пересохли. Из-за обмеления Орлицкого водохранилища обнажились остатки гидроэлектростанции 1929 года.

В Чехии уровень воды в Эльбе приближается к историческому минимуму

Гидрологическая ситуация в Чешской Республике продолжает ухудшаться, достигая критических значений, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Детали

По актуальным данным Чешского гидрометеорологического института, уровень воды в абсолютном большинстве контролируемых водотоков опустился значительно ниже средних многолетних показателей. На большей части территории страны зафиксированы экстремально низкие гидрологические показатели, а ряд малых ручьев полностью пересох. Критическое положение наблюдается и на ключевых водных артериях страны.

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В частности, уровень воды в реке Эльбе приближается к историческому минимуму за весь период регулярных наблюдений. На реке Влтаве благодаря регулированию системы водохранилищ ситуацию удается частично стабилизировать, однако в районе города Ческе-Будеёвице показатели также достигли самого низкого зарегистрированного уровня. Экстремальное падение объемов воды в Орлицком водохранилище привело к обнажению исторических объектов: на поверхности появились остатки бывшей гидроэлектростанции в Дубраве, которая была построена в 1929 году и затоплена в 1960-х годах во время создания водохранилища.

Помимо поверхностных вод, негативная тенденция затрагивает и подземные источники, где фиксируется устойчивое снижение уровня грунтовых вод, что непосредственно влияет на наполняемость колодцев. Согласно среднесрочному метеорологическому прогнозу, в ближайшие дни предпосылок для изменения ситуации и улучшения гидрологической обстановки не ожидается.

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Антонина Туманова

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Чешская Республика