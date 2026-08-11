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The Washington Post
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рф атаковала Украину баллистикой и "Цирконами", обезврежены 98 из 120 дронов

Киев • УНН

 • 2186 просмотра

Ночью рф нанесла удары по Киеву и Запорожью ракетами «Циркон» и «Искандер-М», а также 120 дронами по Украине. Силы ПВО сбили или подавили 98 БПЛА, зафиксированы попадания в 21 месте.

рф атаковала Украину баллистикой и "Цирконами", обезврежены 98 из 120 дронов

россия ночью атаковала Украину 120 дронами, нанесла удары по Киеву и Запорожью баллистическими ракетами и ракетами "Циркон", сбито или подавлено 98 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, не назвав количество выпущенных рф ракет, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 11 августа (с 18:00 10 августа) противник атаковал Запорожье и Киев противокорабельными ракетами "Циркон", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Курской, Ростовской, Воронежской, Орловской областей, а также атаковал Украину 120 ударными БПЛА типа Shahed (большинство из них — реактивные), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Миллерово, Орёл, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

"Основное направление удара — Киевская область, Запорожье", — говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 21 локацию, а также падение сбитых (обломков) в 5 локациях

— сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

Число погибших из-за ночной атаки россиян на Запорожье возросло до шести11.08.26, 07:38 • 26837 просмотров

Юлия Шрамко

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