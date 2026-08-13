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ЦИК признала нелегитимными «выборы» в Госдуму РФ на оккупированных территориях и призвала украинцев воздержаться от участия

Киев • УНН

 • 1194 просмотра

Центральная избирательная комиссия приняла постановление о нелегитимности организации «выборов» в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины.

ЦИК признала нелегитимными «выборы» в Госдуму РФ на оккупированных территориях и призвала украинцев воздержаться от участия

Центральная избирательная комиссия заявила о нелегитимности организации подготовки и проведения на временно оккупированных территориях Украины «выборов» в Госдуму РФ, а также призвала граждан Украины — избирателей, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, воздержаться от участия в любых мероприятиях, направленных на организацию подготовки и проведения незаконных «выборов» депутатов Госдумы РФ, передает УНН.

Детали

В ходе сегодняшнего заседания Центральная избирательная комиссия приняла постановление о нелегитимности организации подготовки и проведения на временно оккупированных территориях Украины «выборов» депутатов Государственной думы Российской Федерации.

Комиссия, в частности, отметила, что в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ продолжается систематическое использование избирательных процедур как инструмента легитимации временной оккупации части Украины, незаконного распространения собственной юрисдикции на суверенную территорию Украины и ее принудительной интеграции в политическое и правовое пространство государства-агрессора.

Несмотря на четкую международно-правовую оценку незаконности таких действий, их неоднократное осуждение Украиной и международным сообществом, а также признание любых проведенных на временно оккупированных территориях Украины «выборов» и «референдумов» ничтожными и не создающими никаких правовых последствий, РФ продолжает активно использовать избирательные процедуры как составляющую своей гибридной войны и иностранного вмешательства в демократические процессы Украины, тем самым документально свидетельствуя о собственных международных преступлениях. Очередным из них является нелегитимная организация подготовки и проведения на ТОТ Украины «выборов» депутатов Госдумы РФ 20 сентября 2026 года, голосование на которых будет проходить с 18 по 20 сентября.

Как известно, в июне 2026 года ЦИК РФ приняла ряд решений по организации «избирательного процесса» на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополя. При этом на указанных территориях страна-агрессор незаконно образовала 11 одномандатных избирательных округов.

ЦИК также подчеркнула, что организация «выборов» депутатов Госдумы в ОВО на временно оккупированных территориях Украины, в частности Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, где эти «выборы» планируется провести впервые, является не только еще одним проявлением грубого пренебрежения нормами международного права со стороны страны-агрессора, но и попыткой провести новый этап так называемой интеграции захваченных украинских земель в государственно-правовую систему РФ, очередной попыткой противоправно включить часть территории Украины в российское конституционное и политическое пространство.

Таким образом, ЦИК осудила противоправные решения и действия органов власти РФ и ее оккупационных администраций по организации подготовки и проведения на временно оккупированных территориях Украины «выборов» депутатов Государственной думы Российской Федерации. И подчеркнула, что все попытки организации подготовки и проведения Российской Федерацией этих «выборов» являются нелегитимными, а результаты такого голосования и все документы, оформляемые в процессе таких «выборов», в частности протоколы об их результатах и депутатские мандаты «избранных» депутатов, являются юридически ничтожными и не создают никаких правовых последствий.

Кроме того, Комиссия указанным постановлением одобрила Заявление, в котором призвала иностранные государства и их органы администрирования выборов, международные организации, миссии по наблюдению за выборами, представителей иностранной общественности и политических партий, журналистов осудить решения и действия органов власти РФ и созданных ею оккупационных администраций по организации подготовки и проведения на временно оккупированных территориях Украины незаконных «выборов» депутатов Госдумы РФ и не признавать никаких результатов этих «выборов» и полномочий лиц, признанных избранными по их итогам, а также легитимности сформированной вследствие их проведения Государственной думы РФ.

В то же время – не принимать участия в наблюдении за процессом указанных "выборов" и содействовать скорейшему прекращению Российской Федерацией оккупации украинских территорий, применению и/или усилению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении должностных лиц и граждан РФ, причастных к организации на временно оккупированных территориях Украины подготовки и проведения этих псевдовыборов.

ЦИК в указанном постановлении также призвала граждан Украины – избирателей, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, воздержаться от участия в любых мероприятиях, направленных на организацию подготовки и проведения незаконных "выборов" депутатов Госдумы РФ, в частности в формировании так называемых избирательных органов, выдвижении кандидатами в депутаты, распространении информации или агитации, наблюдении за псевдовыборами и других мероприятиях.

Кроме того, Комиссия обратила внимание государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, субъектов в сфере медиа, политических партий и общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, граждан Украины на уголовную ответственность за участие в организации и проведении незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины, за публичные призывы к их проведению и пособничество государству-агрессору.

А областным, районным военным администрациям, военным администрациям населенных пунктов и органам местного самоуправления в пределах полномочий и с учетом ситуации с безопасностью – рекомендовала содействовать выявлению, фиксации и передаче правоохранительным органам Украины информации о фактах организационного, финансового, информационного, технического, логистического или силового обеспечения этих незаконных "выборов", а также о лицах, причастных к таким действиям.

Комиссия обратилась также к Службе безопасности Украины и Государственному бюро расследований по вопросу обеспечения надлежащего расследования соответствующих фактов, установления лиц и субъектов,причастных к организационному, финансовому, информационному, техническому, логистическому, административному или силовому обеспечению указанных псевдовыборов, с целью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. А также – формирования доказательственной базы для дальнейшего использования в рамках международного сотрудничества и международных механизмов привлечения РФ и причастных лиц к ответственности, в частности в рамках деятельности Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Кроме того, Комиссия обратилась в Офис Генерального прокурора по вопросу учета собранных материалов и открытых уголовных производств по фактам организации подготовки и проведения Российской Федерацией незаконных "выборов" на временно оккупированных территориях Украины, обеспечения надлежащей правовой квалификации таких действий, установления всех причастных лиц, надлежащего документирования доказательств и использования соответствующих материалов в рамках осуществления международно-правового сотрудничества для привлечения должностных и служебных лиц РФ к ответственности, в частности в рамках деятельности указанного Спецтрибунала.

ЦИК также обратилась в Совет национальной безопасности и обороны Украины по вопросу координации межведомственных мер реагирования, проработки вопросов применения санкций и других мер воздействия в отношении должностных и служебных лиц РФ, граждан других государств, которые поддержали и/или принимали участие в организации и проведении "выборов", в том числе в наблюдении за "выборами", на временно оккупированных территориях Украины.

Украина предостерегает членов миссии СНГ от посещения временно оккупированных территорий во время мониторинга будущих выборов в рф13.08.26, 19:30 • 2198 просмотров

Антонина Туманова

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