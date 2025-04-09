В районе Мариуполя зафиксирован массовый мор рыбы, возле Керчи – крабов. ЦПД СНБО считает это экоцидом со стороны рф, которая игнорирует экологический кризис в Азовском море.
россия строит новую железную дорогу из Ростова в Крым через оккупированные территории, но строительство еще не дошло до самого Крыма, а существующее железнодорожное сообщение с Крымом повреждено и проблематично для использования из-за украинских обстрелов.
Подконтрольный России суд в оккупированном Крыму обязал Украину выплатить более 3 трлн рублей в качестве компенсации за энергетическую блокаду Крыма с 2015 года.
Гражданин Украины, который до 2014 года работал в Государственной налоговой службе Украины в Крыму, подозревается в государственной измене и коллаборационизме после того, как перешел на сторону российской оккупационной власти и занял должность "заместителя министра" во временно оккупированном Крыму.
Оксане Марченко, жене пророссийского политика Виктора Медведчука, грозит до 8 лет лишения свободы за финансирование российских оккупационных сил в Крыму с 2014 года, включая выплаты российской гвардии и Министерству внутренних дел.
Депутату государственной думы россии, который руководил незаконным вооруженным формированием во время захвата Крыма в 2014 году, сообщили о подозрении в государственной измене и создании незаконного вооруженного формирования.
С начала 2024 года 226 дельфинов погибли на берегах оккупированного Крыма из-за деятельности Черноморского флота России.
В 2023 году только 197 детей в аннексированном Крыму имели доступ к образованию на украинском языке, что является резким снижением, вызванным российской оккупацией.
Европейский суд по правам человека вынес решение против российского певца Филиппа Киркорова по его делу против Литвы о запрете на въезд из-за его заявлений в поддержку российской оккупации Крыма.
Франция осуждает незаконную организацию Россией президентских выборов на оккупированных украинских территориях и в сепаратистских регионах, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Министерство иностранных дел Польши осудило так называемые "президентские выборы" в россии. В ведомстве заявили, что их нельзя считать законными, свободными и честными.
Турция подтверждает свое непризнание незаконной аннексии Крыма Россией в Украине по результатам нелегитимного референдума в 2014 году, подчеркивая свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Украина не признает выборы президента россии на оккупированных территориях и призывает привлечь к уголовной ответственности тех, кто способствовал их проведению, а также ввести санкции против иностранных наблюдателей и поставить под сомнение легитимность Путина на международной арене.
Министерство иностранных дел Украины осуждает "выборы" президента россии на оккупированных украинских территориях как незаконные, призвало граждан не принимать в них участия и призвало международное сообщество не признавать результаты этого кремлевского фарса, который нарушает демократические принципы и суверенитет Украины.
Бывший заместитель командира крымского подразделения "Беркут", который скрывается во временно оккупированном Крыму, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену, злоупотребление властью и незаконное подавление протестов в 2013 году.
В апреле Украина начинает учебную программу для кандидатов, претендующих на государственные должности на территориях, освобожденных от российской оккупации.
Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым осудило незаконные обыски и задержания мусульманских активистов и религиозных деятелей российскими властями в оккупированном Крыму и призвало международное сообщество отреагировать на них.
Украина сократила расходы на лоббирование в США на 93% до 367 тыс. долл. в 2023 году, по сравнению с почти 5 млн. долл. в первый год войны с россией.
Крымскотатарская кофейная традиция признана частью нематериального культурного наследия Украины.
Украинское правительство одобрило законопроект о восстановлении государственной власти на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
Кабинет министров Украины поддержал законопроект, который создаст правовые предпосылки для возобновления работы органов государственной власти и местного самоуправления на временно оккупированной территории Крыма.
Доклад ООН о нарушении прав человека в Крыму осветил такие вопросы, как принудительная паспортизация и мобилизация со стороны России, но не полностью осветил такие нарушения, как незаконное перемещение украинских детей, по словам украинского омбудсмена.
В нескольких областях Украины, включая Киевскую и Полтавскую, была объявлена воздушная тревога в связи с предупреждениями о ракетной угрозе со стороны россии.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины предупредил, что так называемые "выборы" президента россии на оккупированных украинских территориях могут привести к лингвистическому геноциду украинского языка.
Президент Зеленский отметил необходимость продолжать борьбу за Крым в 10-ю годовщину незаконной оккупации Россией и призвал сохранять веру в справедливость, пока свобода полуострова не будет восстановлена.
Сегодня все граждане Украины присоединяются ко Дню сопротивления российской оккупации Крыма. 26 февраля, в центре Симферополя собралось около десяти тысяч человек, которые выступали за сохранение Крыма в составе Украины. Из-за преступной бездеятельности правоохранителей, в результате провокации пророссийских сил возникли столкновения, в которых погибли два человека.
россияне планируют ввести общенациональную систему военной подготовки детей на оккупированных украинских территориях и рассматривают возможность запуска региональных отделений "юнармии".
Ровно десять лет, 20 февраля 2014 года, россия начала необъявленную войну против Украины, и своей первой мишенью выбрала Крым. Именно в этот день подразделения черноморского флота рф, которые находились в Автономной республике Крым были переведены в усиленный режим несения службы.
Впервые опрос показал, что больше украинцев не доверяют, чем доверяют телемарафону "Единые новости". По состоянию на февраль на февраль 2024 года программе доверяют лишь 36% опрошенных украинцев
Двум руководителям российских авиакомпаний сообщено о подозрении в незаконной перевозке пассажиров через границу Украины в Крым путем организации регулярных рейсов из российских городов в международный аэропорт Симферополя.