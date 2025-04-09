Автономная Республика Крым

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27978 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подконтрольный России суд в оккупированном Крыму обязал Украину выплатить более 3 трлн рублей в качестве компенсации за энергетическую блокаду Крыма с 2015 года.

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Так называемого "заместителя министра" из оккупированного Крыма подозревают в государственной измене и коллаборационизме

Гражданин Украины, который до 2014 года работал в Государственной налоговой службе Украины в Крыму, подозревается в государственной измене и коллаборационизме после того, как перешел на сторону российской оккупационной власти и занял должность "заместителя министра" во временно оккупированном Крыму.

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Оксане Марченко, жене пророссийского политика Виктора Медведчука, грозит до 8 лет лишения свободы за финансирование российских оккупационных сил в Крыму с 2014 года, включая выплаты российской гвардии и Министерству внутренних дел.

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Возглавил незаконное вооруженное формирование во время захвата Крыма: депутату госдумы рф объявили подозрение

Депутату государственной думы россии, который руководил незаконным вооруженным формированием во время захвата Крыма в 2014 году, сообщили о подозрении в государственной измене и создании незаконного вооруженного формирования.

Криминал и ЧП • 13 мая, 10:08 • 22290 просмотра

С начала года на берег оккупированного Крыма выбросилось 226 дельфинов

С начала 2024 года 226 дельфинов погибли на берегах оккупированного Крыма из-за деятельности Черноморского флота России.

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Франция осуждает незаконную организацию Россией президентских выборов на оккупированных украинских территориях и в сепаратистских регионах, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.

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МИД Польши: "Выборы в россии нельзя считать законными, свободными и честными"

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Украина должна поднимать вопрос о легитимности представителей путина на международной арене - эксперт

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Министерство иностранных дел Украины осуждает "выборы" президента россии на оккупированных украинских территориях как незаконные, призвало граждан не принимать в них участия и призвало международное сообщество не признавать результаты этого кремлевского фарса, который нарушает демократические принципы и суверенитет Украины.

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Дела Майдана: к 15 годам заочно приговорен экс-командир крымского "Беркута"

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Представительство президента в АРК отреагировало на новые обыски в оккупированном Крыму

Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым осудило незаконные обыски и задержания мусульманских активистов и религиозных деятелей российскими властями в оккупированном Крыму и призвало международное сообщество отреагировать на них.

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Украина уменьшила расходы на лоббирование интересов в США более чем на 90% - Опендатабот

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Крымскотатарская кофейная традиция включена в перечень нематериального культурного наследия Украины

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Правительство подтвердило законопроект о восстановлении государственной власти в оккупированном Крыму

Украинское правительство одобрило законопроект о восстановлении государственной власти на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

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Правительство поддержало законопроект по восстановлению государственной власти в Крыму: что он предусматривает

Кабинет министров Украины поддержал законопроект, который создаст правовые предпосылки для возобновления работы органов государственной власти и местного самоуправления на временно оккупированной территории Крыма.

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В ООН опубликовали отчет о преступлениях рф в Крыму: Лубинец считает, что в отчете не освещены некоторые нарушения прав человека

Доклад ООН о нарушении прав человека в Крыму осветил такие вопросы, как принудительная паспортизация и мобилизация со стороны России, но не полностью осветил такие нарушения, как незаконное перемещение украинских детей, по словам украинского омбудсмена.

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Воздушная тревога в 7 регионах: для Киева и Полтавщины ракетная угроза

В нескольких областях Украины, включая Киевскую и Полтавскую, была объявлена воздушная тревога в связи с предупреждениями о ракетной угрозе со стороны россии.

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"Выборы" президента рф на временно оккупированных территориях могут стать предпосылками лингвоцида украинского языка - Магера

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины предупредил, что так называемые "выборы" президента россии на оккупированных украинских территориях могут привести к лингвистическому геноциду украинского языка.

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Зеленский принял участие в форуме "26-2-14: Война началась в Крыму"

Президент Зеленский отметил необходимость продолжать борьбу за Крым в 10-ю годовщину незаконной оккупации Россией и призвал сохранять веру в справедливость, пока свобода полуострова не будет восстановлена.

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Сегодня День сопротивления российской оккупации Крыма

Сегодня все граждане Украины присоединяются ко Дню сопротивления российской оккупации Крыма. 26 февраля, в центре Симферополя собралось около десяти тысяч человек, которые выступали за сохранение Крыма в составе Украины. Из-за преступной бездеятельности правоохранителей, в результате провокации пророссийских сил возникли столкновения, в которых погибли два человека.

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В оккупированном Крыму россияне планируют ввести систему военной подготовки для детей - Центр нацсопротивления

россияне планируют ввести общенациональную систему военной подготовки детей на оккупированных украинских территориях и рассматривают возможность запуска региональных отделений "юнармии".

Общество • 21 февраля, 15:34 • 28464 просмотра

Сегодня десятая годовщина начала оккупации россией Крыма: с чего начиналась российская агрессия против Украины

Ровно десять лет, 20 февраля 2014 года, россия начала необъявленную войну против Украины, и своей первой мишенью выбрала Крым. Именно в этот день подразделения черноморского флота рф, которые находились в Автономной республике Крым были переведены в усиленный режим несения службы.

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Уровень недоверия украинцев к телемарафону превысил показатели доверия к нему - КМИС

Впервые опрос показал, что больше украинцев не доверяют, чем доверяют телемарафону "Единые новости". По состоянию на февраль на февраль 2024 года программе доверяют лишь 36% опрошенных украинцев

Общество • 19 февраля, 11:19 • 27153 просмотра

Незаконные перевозки из рф в Крым: двум гендиректорам вражеских авиакомпаний сообщено о подозрении

Двум руководителям российских авиакомпаний сообщено о подозрении в незаконной перевозке пассажиров через границу Украины в Крым путем организации регулярных рейсов из российских городов в международный аэропорт Симферополя.

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