130 из 153 российских дронов уничтожены над Украиной за ночь

Киев • УНН

 • 1678 просмотра

Силы обороны сбили и подавили 130 вражеских беспилотников различных типов. Зафиксировано 16 попаданий в трех регионах и падение обломков на пяти локациях.

130 из 153 российских дронов уничтожены над Украиной за ночь

россия ночью выпустила по Украине 153 дрона, 130 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 26 марта (с 18:00 25 марта) противник атаковал 153 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, около 100 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 130 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на пяти локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

