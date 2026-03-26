Армия РФ потеряла 1210 солдат и более двух тысяч беспилотников за сутки - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб сообщил о ликвидации 1210 оккупантов и уничтожении 2038 БпЛА за сутки. Также враг потерял 49 артиллерийских систем и 201 единицу автотехники.
За сутки 25 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 1210 солдат и 2038 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1292170 (+1210) человек ликвидировано
- танков ‒ 11807 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 24278 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 38795 (+49)
- РСЗО ‒ 1698 (+2)
- средства ПВО ‒ 1337 (+1)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 350 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 198389 (+2038)
- крылатые ракеты ‒ 4491 (0)
- корабли / катера ‒ 33 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 85352 (+201)
- специальная техника ‒ 4100 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о росте активности врага и планах рф рекрутировать еще 409 тысяч военных в 2026 году.
Армия РФ усилила давление сразу на нескольких направлениях, при этом потери противника тоже существенно возросли - Сырский20.03.26, 21:17 • 5287 просмотров