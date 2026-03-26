Армия РФ потеряла 1210 солдат и более двух тысяч беспилотников за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Генштаб сообщил о ликвидации 1210 оккупантов и уничтожении 2038 БпЛА за сутки. Также враг потерял 49 артиллерийских систем и 201 единицу автотехники.

За сутки 25 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 1210 солдат и 2038 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1292170 (+1210) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11807 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 24278 (+4)
        • артиллерийских систем ‒ 38795 (+49)
          • РСЗО ‒ 1698 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1337 (+1)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 350 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 198389 (+2038)
                    • крылатые ракеты ‒ 4491 (0)
                      • корабли / катера ‒ 33 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 85352 (+201)
                            • специальная техника ‒ 4100 (+2)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о росте активности врага и планах рф рекрутировать еще 409 тысяч военных в 2026 году.

