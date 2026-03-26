Армия РФ потеряла 1210 солдат и более двух тысяч беспилотников за сутки - Генштаб

За сутки 25 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 1210 солдат и 2038 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1292170 (+1210) человек ликвидировано

танков ‒ 11807 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 24278 (+4)

артиллерийских систем ‒ 38795 (+49)

РСЗО ‒ 1698 (+2)

средства ПВО ‒ 1337 (+1)

самолетов ‒ 435 (0)

вертолетов ‒ 350 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 198389 (+2038)

крылатые ракеты ‒ 4491 (0)

корабли / катера ‒ 33 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 85352 (+201)

специальная техника ‒ 4100 (+2)

Данные уточняются.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о росте активности врага и планах рф рекрутировать еще 409 тысяч военных в 2026 году.

Армия РФ усилила давление сразу на нескольких направлениях, при этом потери противника тоже существенно возросли - Сырский