Армия РФ усилила давление сразу на нескольких направлениях, при этом потери противника тоже существенно возросли - Сырский
Киев • УНН
Сырский заявил о росте количества боестолкновений до более чем 200 в сутки. За три дня враг потерял 4840 человек убитыми и ранеными на разных участках.
Враг усилил давление сразу на нескольких участках фронта. В то же время существенно возросли и потери противника: только за вторник–четверг обезврежено около 4840 оккупантов убитыми и ранеными. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.
По его словам, активность превосходящих сил врага требует новых, асимметричных решений. Украинские войска действуют активно, перехватывают инициативу и продолжают восстанавливать позиции.
Во время рабочей поездки в районы Южной операционной зоны провел встречу с командованием группировки и командирами штурмовых и десантно-штурмовых подразделений. Согласовали дальнейшие действия с учетом тактики противника, уточнили задачи каждому подразделению в зоне ответственности. На месте отдал необходимые распоряжения по усилению обеспечения — боеприпасами, дронами и другими материально-техническими средствами
Главнокомандующий поблагодарил командиров за взвешенные решения и сохраненные жизни наших воинов.
Благодарю каждого солдата, сержанта и офицера за ежедневную борьбу и уничтожение врага. Борьба продолжается. Слава Украине!
