Эксклюзив
17:00 • 6880 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Эксклюзив
15:55 • 21478 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
14:50 • 16913 просмотра
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
20 марта, 13:46 • 18802 просмотра
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
20 марта, 13:36 • 20107 просмотра
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 27325 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
20 марта, 12:29 • 17810 просмотра
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видеоVideo
Эксклюзив
20 марта, 11:43 • 16069 просмотра
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
20 марта, 10:47 • 18737 просмотра
На 98-м году умер патриарх Филарет
20 марта, 08:59 • 19328 просмотра
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
Армия РФ усилила давление сразу на нескольких направлениях, при этом потери противника тоже существенно возросли - Сырский

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Сырский заявил о росте количества боестолкновений до более чем 200 в сутки. За три дня враг потерял 4840 человек убитыми и ранеными на разных участках.

Враг усилил давление сразу на нескольких участках фронта. В то же время существенно возросли и потери противника: только за вторник–четверг обезврежено около 4840 оккупантов убитыми и ранеными. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

С изменением погодных условий российский агрессор усилил давление сразу на нескольких участках фронта. Уже несколько дней подряд количество боевых столкновений превышает 200. В то же время существенно возросли и потери противника: только за вторник–четверг обезврежено около 4840 оккупантов убитыми и ранеными 

- сообщил Сырский.

По его словам, активность превосходящих сил врага требует новых, асимметричных решений. Украинские войска действуют активно, перехватывают инициативу и продолжают восстанавливать позиции.

Во время рабочей поездки в районы Южной операционной зоны провел встречу с командованием группировки и командирами штурмовых и десантно-штурмовых подразделений. Согласовали дальнейшие действия с учетом тактики противника, уточнили задачи каждому подразделению в зоне ответственности. На месте отдал необходимые распоряжения по усилению обеспечения — боеприпасами, дронами и другими материально-техническими средствами 

- добавил Сырский.

Главнокомандующий поблагодарил командиров за взвешенные решения и сохраненные жизни наших воинов.

Благодарю каждого солдата, сержанта и офицера за ежедневную борьбу и уничтожение врага. Борьба продолжается. Слава Украине! 

- резюмировал Сырский.

