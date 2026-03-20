Армия РФ усилила давление сразу на нескольких направлениях, при этом потери противника тоже существенно возросли - Сырский

С изменением погодных условий российский агрессор усилил давление сразу на нескольких участках фронта. Уже несколько дней подряд количество боевых столкновений превышает 200. В то же время существенно возросли и потери противника: только за вторник–четверг обезврежено около 4840 оккупантов убитыми и ранеными

По его словам, активность превосходящих сил врага требует новых, асимметричных решений. Украинские войска действуют активно, перехватывают инициативу и продолжают восстанавливать позиции.

Во время рабочей поездки в районы Южной операционной зоны провел встречу с командованием группировки и командирами штурмовых и десантно-штурмовых подразделений. Согласовали дальнейшие действия с учетом тактики противника, уточнили задачи каждому подразделению в зоне ответственности. На месте отдал необходимые распоряжения по усилению обеспечения — боеприпасами, дронами и другими материально-техническими средствами