Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
Российские войска потеряли 900 человек и 100 единиц техники при попытке прорыва в Донецкой области. Враг готовит новые атаки на Купянск и Славянск.
Российские захватчики пытались прорвать фронт на Донецком и Запорожском направлениях (Добропольский, Покровский и Гуляйпольский участки), используя туман как прикрытие для начала весенне-летней наступательной кампании. В то же время попытки наступления завершились большими потерями.
Россия уже начала попытки весенне-летнего наступления, однако первые атаки понесли значительные потери и не дали результата. Несмотря на это, враг сохраняет намерение наступать сразу на нескольких направлениях, используя новую тактику войны. Об этом в интервью УНН рассказал офицер резерва Воздушных сил ВСУ и военный эксперт Андрей Крамаров.
Первое наступление уже было – и оно провалилось
По словам эксперта, российские войска уже предприняли первую попытку масштабного наступления, которая охватывала значительный участок фронта. Речь идет не о подготовке, а о реальных боевых действиях, которые уже произошли.
Они уже предприняли попытку наступления – это был участок от Покровска до Гуляйполя, примерно 100 километров фронта. Там было несколько точек прорыва – небольшие участки по 3–4 километра, где они пытались прорваться в наш оперативно-тактический тыл
Несмотря на подготовку, наступление не дало результата.
За 24 часа они потеряли около 900 человек и более 100 единиц техники. Это очень большие потери даже для такого широкого участка фронта. К счастью, нам удалось хорошо подготовиться и отбить эти атаки
В то же время эксперт подчеркивает – это не означает, что наступление сорвано полностью.
Мы не сорвали наступление полностью. Мы сорвали их планы. Они не смогли подготовиться так качественно, как раньше – мы били по логистике, технике, проводили диверсионные рейды. Это нарушило их подготовку
Где Россия будет наступать дальше
Несмотря на провал первой волны, Россия продолжает готовить атаки на нескольких направлениях. По словам эксперта, ситуация остается напряженной сразу в нескольких регионах.
Они создают напряжение на Сумщине – не столько для прорыва, сколько чтобы заставить нас отойти от границы на 5–10 километров
Также активность наблюдается на востоке.
Есть подготовка на Купянском направлении. На Лиманском уже есть первые попытки штурмов – это для того, чтобы зайти на Славянск с северо-востока
Отдельно он выделил еще одно направление.
Начались активные попытки движения в сторону Константиновки. До этого они били по логистике, а теперь пытаются продвигаться
Как выглядит современное наступление – "малая пехота" и дроны
Эксперт пояснил, что современная война кардинально отличается от боев 2022–2023 годов. Танки не исчезли, но тактика изменилась.
Если кто-то думает, что танки исчезнут – нет, они останутся. Просто изменится их роль и подход к использованию
Вместо этого ключевым элементом стали малые группы.
Сейчас они пытаются инфильтрировать малые группы – по 2–4 человека – в наш тыл на 5–20 километров. Они сидят там скрытно и активизируются во время штурма, расшатывая оборону изнутри
Перед штурмом происходит системная подготовка.
Сначала они выбивают логистику, потом работает артиллерия и авиация – КАБы. И только после этого заходят штурмовые группы
"Легкая и тяжелая кавалерия" – тактика россиян
Крамаров описал модель наступления, которую использует Россия. Она состоит из двух волн.
Сначала идет так называемая "легкая кавалерия" – это мотоциклы, багги. Они быстро прорываются, и на них сложнее среагировать
После этого заходит тяжелая техника.
Если легкая волна достигла успеха, тогда уже заходит "тяжелая кавалерия" – бронетехника, которая закрепляет результат
409 тысяч не изменят ситуацию
Отдельно Крамаров прокомментировал планы России мобилизовать более 409 тысяч военных. По его словам, это не является радикально новым фактором.
В прошлом году они мобилизовали примерно 25–30 тысяч в месяц. Это около 360 тысяч в год. То есть сейчас они увеличивают, но не критично
При этом интенсивность боев растет.
Если раньше было 120–130 боестолкновений в сутки, то сейчас доходит до 200+ – был день с 237. Соответственно, растут и потери
Он подчеркнул, что количество не равно качеству.
Они могут набрать людей, но сделать из них военных – это другой вопрос. Это нагрузка на систему. Загнать можно сколько угодно, но подготовить – нет. Да, они могут гнать "мясо". Но чем больше они его гонят, тем больше мы его уничтожаем
Итак, Россия уже перешла к активной фазе наступления, однако первые результаты показывают серьезные проблемы с подготовкой и потерями.
Несмотря на рост мобилизации и изменение тактики, решающим фактором остается способность Украины уничтожать живую силу и нарушать логистику врага, что уже сейчас ставит под сомнение эффективность новой наступательной кампании РФ.
