Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видео
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
На 98-м году умер патриарх Филарет
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
НДС для ФЛП, посылки и цифровые платформы. Минфин представил единый налоговый законопроект
«Песни без души? Певец JULIK резко высказался об искусственном интеллекте в музыке
Популярные новости
Клиника Odrex атакует свободу слова и пытается через суд "закрыть рот" журналистам09:24 • 28300 просмотра
Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове три дня работала от генераторов - МАГАТЭ09:34 • 16094 просмотра
BTS выпустили новый альбом после четырехлетнего перерыва и готовят грандиозное шоу в СеулеVideo09:59 • 18717 просмотра
Сотни миллиардов долларов для Украины: активисты под посольством Польши требовали, чтобы польский суд признал решение украинского судаPhotoVideo11:49 • 10175 просмотра
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городеPhoto12:40 • 15156 просмотра
публикации
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
13:16 • 14631 просмотра
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городеPhoto12:40 • 15263 просмотра
Клиника Odrex атакует свободу слова и пытается через суд "закрыть рот" журналистам09:24 • 28395 просмотра
Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования19 марта, 13:10 • 47521 просмотра
Репутационное харакири Odrex, или как клиника рекламирует врача, которого судят за медицинскую халатность19 марта, 11:17 • 49660 просмотра
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше

Киев • УНН

 • 928 просмотра

Российские войска потеряли 900 человек и 100 единиц техники при попытке прорыва в Донецкой области. Враг готовит новые атаки на Купянск и Славянск.

Российские захватчики пытались прорвать фронт на Донецком и Запорожском направлениях (Добропольский, Покровский и Гуляйпольский участки), используя туман как прикрытие для начала весенне-летней наступательной кампании. В то же время попытки наступления завершились большими потерями.

Россия уже начала попытки весенне-летнего наступления, однако первые атаки понесли значительные потери и не дали результата. Несмотря на это, враг сохраняет намерение наступать сразу на нескольких направлениях, используя новую тактику войны. Об этом в интервью УНН рассказал офицер резерва Воздушных сил ВСУ и военный эксперт Андрей Крамаров.

Первое наступление уже было – и оно провалилось

По словам эксперта, российские войска уже предприняли первую попытку масштабного наступления, которая охватывала значительный участок фронта. Речь идет не о подготовке, а о реальных боевых действиях, которые уже произошли.

Они уже предприняли попытку наступления – это был участок от Покровска до Гуляйполя, примерно 100 километров фронта. Там было несколько точек прорыва – небольшие участки по 3–4 километра, где они пытались прорваться в наш оперативно-тактический тыл

- отметил Крамаров.

Несмотря на подготовку, наступление не дало результата.

За 24 часа они потеряли около 900 человек и более 100 единиц техники. Это очень большие потери даже для такого широкого участка фронта. К счастью, нам удалось хорошо подготовиться и отбить эти атаки

- пояснил он.

В то же время эксперт подчеркивает – это не означает, что наступление сорвано полностью.

Мы не сорвали наступление полностью. Мы сорвали их планы. Они не смогли подготовиться так качественно, как раньше – мы били по логистике, технике, проводили диверсионные рейды. Это нарушило их подготовку

- подчеркнул Крамаров.

Где Россия будет наступать дальше

Несмотря на провал первой волны, Россия продолжает готовить атаки на нескольких направлениях. По словам эксперта, ситуация остается напряженной сразу в нескольких регионах.

Они создают напряжение на Сумщине – не столько для прорыва, сколько чтобы заставить нас отойти от границы на 5–10 километров

- отметил он.

Также активность наблюдается на востоке.

Есть подготовка на Купянском направлении. На Лиманском уже есть первые попытки штурмов – это для того, чтобы зайти на Славянск с северо-востока

- пояснил эксперт.

Отдельно он выделил еще одно направление.

Начались активные попытки движения в сторону Константиновки. До этого они били по логистике, а теперь пытаются продвигаться

- добавил Крамаров.

Как выглядит современное наступление – "малая пехота" и дроны

Эксперт пояснил, что современная война кардинально отличается от боев 2022–2023 годов. Танки не исчезли, но тактика изменилась.

Если кто-то думает, что танки исчезнут – нет, они останутся. Просто изменится их роль и подход к использованию

- отметил Крамаров.

Вместо этого ключевым элементом стали малые группы.

Сейчас они пытаются инфильтрировать малые группы – по 2–4 человека – в наш тыл на 5–20 километров. Они сидят там скрытно и активизируются во время штурма, расшатывая оборону изнутри

- пояснил он.

Перед штурмом происходит системная подготовка.

Сначала они выбивают логистику, потом работает артиллерия и авиация – КАБы. И только после этого заходят штурмовые группы

- сказал эксперт.

"Легкая и тяжелая кавалерия" – тактика россиян

Крамаров описал модель наступления, которую использует Россия. Она состоит из двух волн.

Сначала идет так называемая "легкая кавалерия" – это мотоциклы, багги. Они быстро прорываются, и на них сложнее среагировать

- пояснил он.

После этого заходит тяжелая техника.

Если легкая волна достигла успеха, тогда уже заходит "тяжелая кавалерия" – бронетехника, которая закрепляет результат

- добавил эксперт.

409 тысяч не изменят ситуацию

Отдельно Крамаров прокомментировал планы России мобилизовать более 409 тысяч военных. По его словам, это не является радикально новым фактором.

В прошлом году они мобилизовали примерно 25–30 тысяч в месяц. Это около 360 тысяч в год. То есть сейчас они увеличивают, но не критично

- отметил он.

При этом интенсивность боев растет.

Если раньше было 120–130 боестолкновений в сутки, то сейчас доходит до 200+ – был день с 237. Соответственно, растут и потери

- пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что количество не равно качеству.

Они могут набрать людей, но сделать из них военных – это другой вопрос. Это нагрузка на систему. Загнать можно сколько угодно, но подготовить – нет. Да, они могут гнать "мясо". Но чем больше они его гонят, тем больше мы его уничтожаем

- подытожил эксперт.

Итак, Россия уже перешла к активной фазе наступления, однако первые результаты показывают серьезные проблемы с подготовкой и потерями.

Несмотря на рост мобилизации и изменение тактики, решающим фактором остается способность Украины уничтожать живую силу и нарушать логистику врага, что уже сейчас ставит под сомнение эффективность новой наступательной кампании РФ.

Мобилизационные планы России – почему 409 тысяч новобранцев не представляют большой угрозы19.03.26, 18:26 • 36854 просмотра

