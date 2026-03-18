Армія рф розпочала спроби весняно-літнього наступу, окупанти за півтори доби втратили понад 900 військових - “Мадяр”

Російські загарбники намагалися прорвати фронт на Донецькому та Запорізькому напрямках (Добропільський, Покровський та Гуляйпільський відтинки), використовуючи туман як прикриття для початку весняно-літньої наступальної кампанії. Водночас спроби наступу завершилися втратами в понад 900 окупантів. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, передає УНН.

Туманна пастка, або іронія війни. 900+ хробаків впакували Птахи СБС у саван протягом всього півтори доби, на відрізку фронту рівно у сотню кілометрів (Родинське-Гуляйполе) - написав “Мадяр”.

За його словами, різка зміна погоди 17-18 березня на трьох найгостріших ділянках Донецького та Запорізького напрямків (Добропільський, Покровський та Гуляйпільський відтинки), а також запланований та противником старт весняно-літньої кампанії, підштовхнули ворога до відновлення штурмових дій під завісою довгоочікуваної протягом березня негоди.

Він зазначив, що близько зранку 17 березня ворог накопиченою піхотою, мотоциклами, бронею та навіть кіньми розпочав наступ на десятку ділянок.

Понад 500 з них (292-200 та 221-300) були подзьобані "птахами" СБС протягом 17 березня та розплатилися вибуттям з "сво" санітарними чи безповоротними - додав Бровді.

Він додав, що станом на 12:00 серед, 18 березня, СБС уразизили ще 277 російських окупантів, з них 141 - двохсотими, та ще 136 - трьохсотими.

900 за півтори доби- це дещо нова відмітка - наголосив командувач.

Окрім того, за його словами, добре працювала і піхота, яка не дозволила за півтори доби на зазначеному відтинку протиснути позиції Сил оборони.

А от загальні втрати окупантів значно більші. Тримаймо стрій, ще в залишку березня буде тяжкий та тривалий махач. Весняно-літній хробачий наступ вважатимемо частково розкоркованим - резюмував “Мадяр”.

Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 286 бойових зіткнень. Ворог завдав 78 авіаційних ударів, скинув 257 керованих авіабомб.