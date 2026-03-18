Гривня почала зміцнюватися - що буде далі з національною валютою
рф проводить ІПСО проти угорців на Закарпатті - СБУ викрила схему з погрозами
Інтерсіті між Києвом та Харковом обмежать тимчасово, планують відновити до кінця березня - Укрзалізниця
Politico: у Трампа прагнуть використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю
У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Кос
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
Армія рф розпочала спроби весняно-літнього наступу, окупанти за півтори доби втратили понад 900 військових - “Мадяр”

Київ • УНН

 • 1474 перегляди

Окупанти намагалися прорватися на Донеччині та Запоріжжі під прикриттям негоди. Сили безпілотних систем ліквідували сотні загарбників за півтори доби.

Російські загарбники намагалися прорвати фронт на Донецькому та Запорізькому напрямках (Добропільський, Покровський та Гуляйпільський відтинки), використовуючи туман як прикриття для початку весняно-літньої наступальної кампанії. Водночас спроби наступу завершилися втратами в понад 900 окупантів. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, передає УНН.

Туманна пастка, або іронія війни. 900+ хробаків впакували Птахи СБС у саван протягом всього півтори доби, на відрізку фронту рівно у сотню кілометрів (Родинське-Гуляйполе) 

- написав “Мадяр”.

За його словами, різка зміна погоди 17-18 березня на трьох найгостріших ділянках Донецького та Запорізького напрямків (Добропільський, Покровський та Гуляйпільський відтинки), а також запланований та противником старт весняно-літньої кампанії, підштовхнули ворога до відновлення штурмових дій під завісою довгоочікуваної протягом березня негоди.

Він зазначив, що близько зранку 17 березня ворог накопиченою піхотою, мотоциклами, бронею та навіть кіньми розпочав наступ на десятку ділянок. 

Понад 500 з них (292-200 та 221-300) були подзьобані "птахами" СБС протягом 17 березня та розплатилися вибуттям з "сво" санітарними чи безповоротними 

- додав Бровді. 

Він додав, що станом на 12:00 серед, 18 березня, СБС уразизили ще 277 російських окупантів, з них 141 - двохсотими, та ще 136 - трьохсотими. 

900 за півтори доби- це дещо нова відмітка 

- наголосив командувач. 

Окрім того, за його словами, добре працювала і піхота, яка не дозволила за півтори доби на зазначеному відтинку протиснути позиції Сил оборони. 

А от загальні втрати окупантів значно більші. Тримаймо стрій, ще в залишку березня буде тяжкий та тривалий махач. Весняно-літній хробачий наступ вважатимемо частково розкоркованим 

- резюмував “Мадяр”. 

Нагадаємо 

Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 286 бойових зіткнень. Ворог завдав 78 авіаційних ударів, скинув 257 керованих авіабомб.

Павло Башинський

