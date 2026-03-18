За добу на фронті зафіксовано 286 боїв на фронті - Генштаб

Київ • УНН

 • 408 перегляди

За добу зафіксовано 286 бойових зіткнень та понад 7400 атак дронами-камікадзе. Сили оборони ліквідували 1710 окупантів і знищили три пункти управління БПЛА.

Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 286 бойових зіткнень. Ворог завдав 78 авіаційних ударів, скинув 257 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також ворог застосував 7466 дронів-камікадзе та здійснив 3722 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 227 – із реактивних систем залпового вогню.

Було завдано авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Орестопіль, Просяна, Мечетне, Іванівка Дніпропетровської області; Воздвижівська, Єгорівка, Копані, Гуляйпільське, Зелена Діброва, Світла Долина, Любицьке, Барвінівка, Лісне, Веселянка, Оріхів Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління безпілотними літальними апаратами та три райони зосередження живої сили окупантів.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення, противник завдав одного авіаудару, із застосуванням двох авіабомб, здійснив 121 обстріл, з яких 18 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районах Вовчанська, Стариці, Лиману, Піщаного і в бік Охрімівки та Бочкового.

На Куп’янському напрямку ворог 18 разів атакував у районах Петропавлівки, Курилівки, Новоосинового, Глушківки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник атакував вісім разів. Намагався вклинитися в українську оборону у бік населених пунктів Лиман, Червоний Став та в районах Колодязів й Дробишевого.

На Слов’янському напрямку впродовж вчорашньої доби українські захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Ямпіль, Платонівка, Закітне та в бік Рай–Олександрівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві штурмові дії противника в районах населених пунктів Міньківка та Новомаркове.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 46 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Софіївка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русиного Яру, Степанівка, Новопавлівка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 72 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку противник тричі атакував у районах населених пунктів Злагода, Зелений Гай та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 31 атака окупантів у районах Залізничного, Гуляйполя, Мирного, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Зеленого та Добропілля.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення з ворогом неподалік Степового.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку противника.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1710 людей. Також ворог втратив три танки, 11 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 1189 безпілотних літальних апаратів, 230 одиниць автомобільної техніки.

У ніч на 18 березня росіяни атакували Україну 147 дронами, 128 з них було збито.

Євген Устименко

