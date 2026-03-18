За сутки на фронте зафиксировано 286 боев - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 286 боевых столкновений. Враг нанес 78 авиационных ударов, сбросил 257 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Также враг применил 7466 дронов-камикадзе и совершил 3722 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 227 – из реактивных систем залпового огня.

Были нанесены авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Орестополь, Просяная, Мечетное, Ивановка Днепропетровской области; Воздвижевка, Егоровка, Копани, Гуляйпольское, Зеленая Диброва, Светлая Долина, Любицкое, Барвиновка, Лесное, Веселянка, Орехов Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами и три района сосредоточения живой силы оккупантов.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях произошло четыре боестолкновения, противник нанес один авиаудар, с применением двух авиабомб, совершил 121 обстрел, из которых 18 – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районах Волчанска, Старицы, Лимана, Песчаного и в сторону Охримовки и Бочкового.

На Купянском направлении враг 18 раз атаковал в районах Петропавловки, Куриловки, Новоосинового, Глушковки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в украинскую оборону в сторону населенных пунктов Лиман, Красный Став и в районах Колодязей и Дробышевого.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Платоновка, Закотное и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили две штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Миньковка и Новомарково.

На Константиновском направлении враг совершил 46 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Софиевка, Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Русиного Яра, Степановка, Новопавловка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 72 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Новое Шахово, Родинское, Новоалександровка, Мирноград, Шевченко, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Молодецкое, Новопавловка, Филиал, Дачное.

На Александровском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Злагода, Зеленый Гай и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении произошла 31 атака оккупантов в районах Зализничного, Гуляйполя, Мирного, Оленоконстантиновки, Гуляйпольского, Зеленого и Доброполья.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения с врагом неподалеку Степного.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили одну атаку противника.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1710 человек. Также враг потерял три танка, 11 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, 1189 беспилотных летательных аппаратов, 230 единиц автомобильной техники.

В ночь на 18 марта россияне атаковали Украину 147 дронами, 128 из них были сбиты.