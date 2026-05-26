Сибига посетит неформальную встречу глав МИД ЕС на Кипре, будут говорить о мирных усилиях и санкциях против рф
Киев • УНН
Министр Сибига примет участие во встрече глав МИД ЕС на Кипре. Темой станет вступление Украины в Евросоюз, санкции против рф и оборонные потребности государства.
Завтра министр иностранных дел Украины Андрей Сибига примет участие в неформальном заседании министров иностранных дел ЕС в формате "Гимних" в городе Лимасол, Республика Кипр, передает УНН со ссылкой на МИД.
Детали
Как сообщили в ведомстве, центральными темами участия главы МИД Украины станет усиление роли Европы в мирных усилиях, прогресс на пути к вступлению Украины в ЕС и открытие переговорных кластеров, санкционное давление на рф, обеспечение оборонных нужд Украины.
На полях заседания глава внешнеполитического ведомства Украины проведет ряд двусторонних встреч с европейскими коллегами.
Ранее
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, комментируя атаку рф на Украину 24 мая, заявила, что россия зашла в тупик на поле боя, поэтому прибегает к преднамеренным ударам по центрам украинских городов.
Кроме того, по ее словам, на этой неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на россию.
Справка
Формат "Гимних" – это неформальные встречи министров иностранных дел стран Европейского Союза для обмена мнениями по ключевым вопросам внешней политики и безопасности.