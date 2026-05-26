Трампу отказали в изменении границ избирательных округов в Южной Каролине
Киев • УНН
Сенат Южной Каролины отклонил план Трампа по пересмотру границ округов. Логистические проблемы и политические риски помешали изменению избирательной карты.
Во вторник Сенат Южной Каролины отклонил предложение президента США Дональда Трампа о пересмотре границ избирательных округов штата для выборов в Конгресс, надеясь, что республиканцы смогут получить дополнительное место на промежуточных выборах, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Сенаторы выразили политическую обеспокоенность, опасаясь, что любая карта избирательных округов в штате, где демократы получали не менее 40% голосов на последних восьми президентских выборах, не сможет гарантировать победу республиканцев во всех семи округах.
Также были логистические проблемы. Первичные выборы в масштабах штата состоятся 9 июня, а досрочное голосование начнется во вторник. План предусматривал аннулирование всех уже поданных голосов на выборах в Конгресс и проведение еще одних первичных выборов в масштабах штата только для выборов в Палату представителей США в августе.
Представители избирательных органов заявили, что проведение трех выборов в масштабах штата за пять месяцев потребует от сотрудников круглосуточной работы по подготовке избирательных машин и бюллетеней, а также соблюдения юридических требований.
Предложение было принято Палатой представителей Южной Каролины в прошлую среду после двух дней долгих дебатов.
