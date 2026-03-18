$43.950.1350.640.06
ukenru
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
3м/с
79%
758мм
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Кайя Каллас
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Иран
Испания
Соединённые Штаты
Мадрид
Реклама
УНН Lite
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo13:03 • 12092 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 25459 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 30448 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 35491 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 74405 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Instagram
The Washington Post
Dassault Rafale

Армия рф начала попытки весенне-летнего наступления, оккупанты за полтора суток потеряли более 900 военных - “Мадьяр”

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Оккупанты пытались прорваться в Донецкой и Запорожской областях под прикрытием непогоды. Силы беспилотных систем ликвидировали сотни захватчиков за полтора суток.

Российские захватчики пытались прорвать фронт на Донецком и Запорожском направлениях (Добропольский, Покровский и Гуляйпольский участки), используя туман как прикрытие для начала весенне-летней наступательной кампании. В то же время попытки наступления завершились потерями более 900 оккупантов. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, передает УНН.

Туманная ловушка, или ирония войны. 900+ червей упаковали Птицы СБС в саван в течение всего полутора суток, на отрезке фронта ровно в сотню километров (Родинское-Гуляйполе) 

- написал "Мадьяр".

По его словам, резкое изменение погоды 17-18 марта на трех самых острых участках Донецкого и Запорожского направлений (Добропольский, Покровский и Гуляйпольский отрезки), а также запланированный противником старт весенне-летней кампании, подтолкнули врага к возобновлению штурмовых действий под завесой долгожданной в течение марта непогоды.

Он отметил, что около утра 17 марта враг накопленной пехотой, мотоциклами, броней и даже лошадьми начал наступление на десятке участков. 

Более 500 из них (292-200 и 221-300) были поклеваны "птицами" СБС в течение 17 марта и расплатились выбытием из "сво" санитарными или безвозвратными 

- добавил Бровди. 

Он добавил, что по состоянию на 12:00 среды, 18 марта, СБС поразили еще 277 российских оккупантов, из них 141 - двухсотыми, и еще 136 - трехсотыми. 

900 за полтора суток - это несколько новая отметка 

- подчеркнул командующий. 

Кроме того, по его словам, хорошо работала и пехота, которая не позволила за полтора суток на указанном отрезке продавить позиции Сил обороны. 

А вот общие потери оккупантов значительно больше. Держим строй, еще в остатке марта будет тяжелый и длительный махач. Весенне-летний червячий наступление будем считать частично откупоренным 

- резюмировал "Мадьяр". 

Напомним 

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 286 боевых столкновений. Враг нанес 78 авиационных ударов, сбросил 257 управляемых авиабомб.

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
Животные
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Запорожская область
Донецк