Армия рф начала попытки весенне-летнего наступления, оккупанты за полтора суток потеряли более 900 военных - “Мадьяр”

Российские захватчики пытались прорвать фронт на Донецком и Запорожском направлениях (Добропольский, Покровский и Гуляйпольский участки), используя туман как прикрытие для начала весенне-летней наступательной кампании. В то же время попытки наступления завершились потерями более 900 оккупантов. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, передает УНН.

Туманная ловушка, или ирония войны. 900+ червей упаковали Птицы СБС в саван в течение всего полутора суток, на отрезке фронта ровно в сотню километров (Родинское-Гуляйполе) - написал "Мадьяр".

По его словам, резкое изменение погоды 17-18 марта на трех самых острых участках Донецкого и Запорожского направлений (Добропольский, Покровский и Гуляйпольский отрезки), а также запланированный противником старт весенне-летней кампании, подтолкнули врага к возобновлению штурмовых действий под завесой долгожданной в течение марта непогоды.

Он отметил, что около утра 17 марта враг накопленной пехотой, мотоциклами, броней и даже лошадьми начал наступление на десятке участков.

Более 500 из них (292-200 и 221-300) были поклеваны "птицами" СБС в течение 17 марта и расплатились выбытием из "сво" санитарными или безвозвратными - добавил Бровди.

Он добавил, что по состоянию на 12:00 среды, 18 марта, СБС поразили еще 277 российских оккупантов, из них 141 - двухсотыми, и еще 136 - трехсотыми.

900 за полтора суток - это несколько новая отметка - подчеркнул командующий.

Кроме того, по его словам, хорошо работала и пехота, которая не позволила за полтора суток на указанном отрезке продавить позиции Сил обороны.

А вот общие потери оккупантов значительно больше. Держим строй, еще в остатке марта будет тяжелый и длительный махач. Весенне-летний червячий наступление будем считать частично откупоренным - резюмировал "Мадьяр".

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 286 боевых столкновений. Враг нанес 78 авиационных ударов, сбросил 257 управляемых авиабомб.