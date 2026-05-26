Трамп заявил, что на медицинском осмотре все было "идеально"
Киев • УНН
Президент США назвал это "осмотром каждые 6 месяцев" и поблагодарил врачей и персонал медицинского центра.
Президент США Дональд Трамп заявил, что на медицинском осмотре все было "идеально", передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
По данным издания, Трамп провел более трех часов в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, где, по информации Белого дома, проходил ежегодный профилактический медицинский и стоматологический осмотр.
Трамп назвал это "осмотром каждые 6 месяцев" и поблагодарил врачей и персонал медицинского центра. Вскоре после этого он вернулся в Белый дом.
Напомним
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп сегодня должен был пройти ежегодный медицинский осмотр в военном медицинском центре Уолтера Рида после года повышенного внимания к его состоянию здоровья и появления новых вопросов относительно физического состояния американского лидера.