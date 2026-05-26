Зеленский впервые за семь лет собирает лидеров парламентских фракций - нардеп

Киев • УНН

 • 1630 просмотра

Зеленский вместе с Будановым и Стефанчуком проводит встречи с лидерами фракций. Такой формат общения стал первым за семь лет президентства Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 26 мая, встречается с руководителями парламентских фракций и групп. Он делает это по очереди с главой Офиса Президента Кириллом Будановым и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

Детали

Список тех, с кем встречаются Зеленский, Буданов и Стефанчук, выглядит так:

  • Олег Кулинич (депутатская группа «Довира»);
    • Юрий Бойко;
      • Антонина Славицкая (сопредседатель депутатской группы «Восстановление Украины»);
        • Игорь Палица (депутатская группа «За будущее»);
          • Юлия Тимошенко («Батькивщина»);
            • Дмитрий Разумков (межфракционное объединение «Разумная политика»);
              • Петр Порошенко (партия «Европейская Солидарность»).

                По словам Гончаренко, подобный формат встреч является первым за 7 лет президентства Владимира Зеленского.

                Напомним/

                Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа", во время которой речь шла о войне, вызовах для экономики и главной задаче государства на ближайший период. Следующие 6 месяцев должны стать временем максимальной концентрации и стабилизации работы страны.

                Евгений Устименко

