Зеленский впервые за семь лет собирает лидеров парламентских фракций - нардеп
Зеленский вместе с Будановым и Стефанчуком проводит встречи с лидерами фракций. Такой формат общения стал первым за семь лет президентства Владимира Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 26 мая, встречается с руководителями парламентских фракций и групп. Он делает это по очереди с главой Офиса Президента Кириллом Будановым и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.
Детали
Список тех, с кем встречаются Зеленский, Буданов и Стефанчук, выглядит так:
- Олег Кулинич (депутатская группа «Довира»);
- Юрий Бойко;
- Антонина Славицкая (сопредседатель депутатской группы «Восстановление Украины»);
- Игорь Палица (депутатская группа «За будущее»);
- Юлия Тимошенко («Батькивщина»);
- Дмитрий Разумков (межфракционное объединение «Разумная политика»);
- Петр Порошенко (партия «Европейская Солидарность»).
По словам Гончаренко, подобный формат встреч является первым за 7 лет президентства Владимира Зеленского.
Напомним/
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа", во время которой речь шла о войне, вызовах для экономики и главной задаче государства на ближайший период. Следующие 6 месяцев должны стать временем максимальной концентрации и стабилизации работы страны.