Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі

Російські загарбники намагалися прорвати фронт на Донецькому та Запорізькому напрямках (Добропільський, Покровський та Гуляйпільський відтинки), використовуючи туман як прикриття для початку весняно-літньої наступальної кампанії. Водночас спроби наступу завершилися великими втратами.

росія вже розпочала спроби весняно-літнього наступу, однак перші атаки зазнали значних втрат і не дали результату. Попри це, ворог зберігає намір наступати одразу на кількох напрямках, використовуючи нову тактику війни. Про це в інтерв’ю УНН розповів офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ та військовий експерт Андрій Крамаров.

Перший наступ вже був - і він провалився

За словами експерта, російські війська вже здійснили першу спробу масштабного наступу, яка охоплювала значну ділянку фронту. Йдеться не про підготовку, а про реальні бойові дії, які вже відбулися.

Вони вже зробили спробу наступу - це був відтинок від Покровська до Гуляйполя, приблизно 100 кілометрів фронту. Там було кілька точок прориву - невеликі ділянки по 3–4 кілометри, де вони намагалися прорватися в наш оперативно-тактичний тил - зазначив Крамаров.

Попри підготовку, наступ не дав результату.

За 24 години вони втратили близько 900 людей і понад 100 одиниць техніки. Це дуже великі втрати навіть для такої широкої ділянки фронту. На щастя, нам вдалося добре підготуватися і відбити ці атаки - пояснив він.

Водночас експерт наголошує - це не означає, що наступ зірвано повністю.

Ми не зірвали наступ повністю. Ми зірвали їхні плани. Вони не змогли підготуватися так якісно, як раніше - ми били по логістиці, техніці, проводили диверсійні рейди. Це порушило їхню підготовку - підкреслив Крамаров.

Де росія буде наступати далі

Попри провал першої хвилі, росія продовжує готувати атаки на кількох напрямках. За словами експерта, ситуація залишається напруженою одразу в кількох регіонах.

Вони створюють напруження на Сумщині - не стільки для прориву, скільки щоб змусити нас відійти від кордону на 5–10 кілометрів - зазначив він.

Також активність спостерігається на сході.

Є підготовка на Куп’янському напрямку. На Лиманському вже є перші спроби штурмів - це для того, щоб зайти на Слов’янськ з північного сходу - пояснив експерт.

Окремо він виділив ще один напрямок.

Почалися активні спроби руху в сторону Костянтинівки. До цього вони били по логістиці, а тепер намагаються просуватися - додав Крамаров.

Як виглядає сучасний наступ - "мала піхота" і дрони

Експерт пояснив, що сучасна війна кардинально відрізняється від боїв 2022–2023 років. Танки не зникли, але тактика змінилася.

Якщо хтось думає, що танки зникнуть - ні, вони залишаться. Просто зміниться їхня роль і підхід до використання - зазначив Крамаров.

Натомість ключовим елементом стали малі групи.

Зараз вони намагаються інфільтрувати малі групи - по 2–4 людини - в наш тил на 5–20 кілометрів. Вони сидять там приховано і активізуються під час штурму, розхитуючи оборону зсередини - пояснив він.

Перед штурмом відбувається системна підготовка.

Спочатку вони вибивають логістику, потім працює артилерія і авіація - КАБи. І тільки після цього заходять штурмові групи - сказав експерт.

"Легка і важка кавалерія" - тактика росіян

Крамаров описав модель наступу, яку використовує росія. Вона складається з двох хвиль.

Спочатку йде так звана "легка кавалерія" - це мотоцикли, багі. Вони швидко прориваються, і на них складніше зреагувати - пояснив він.

Після цього заходить важка техніка.

Якщо легка хвиля досягла успіху, тоді вже заходить "важка кавалерія" - бронетехніка, яка закріплює результат - додав експерт.

409 тисяч не змінять ситуацію

Окремо Крамаров прокоментував плани росії мобілізувати понад 409 тисяч військових. За його словами, це не є радикально новим фактором.

Минулого року вони мобілізували приблизно 25–30 тисяч на місяць. Це близько 360 тисяч на рік. Тобто зараз вони збільшують, але не критично - зазначив він.

При цьому інтенсивність боїв зростає.

Якщо раніше було 120–130 боєзіткнень на добу, то зараз доходить до 200+ - був день із 237. Відповідно, ростуть і втрати - пояснив експерт.

Він підкреслив, що кількість не дорівнює якості.

Вони можуть набрати людей, але зробити з них військових - це інше питання. Це навантаження на систему. Загнати можна скільки завгодно, але підготувати – ні. Так, вони можуть гнати "м’ясо". Але чим більше вони його гонять, тим більше ми його знищуємо - підсумував експерт.

Отже, росія вже перейшла до активної фази наступу, однак перші результати показують серйозні проблеми з підготовкою та втратами.

Попри зростання мобілізації та зміну тактики, вирішальним фактором залишається здатність України знищувати живу силу та порушувати логістику ворога, що вже зараз ставить під сумнів ефективність нової наступальної кампанії рф.

Мобілізаційні плани росії - чому 409 тисяч новобранців не становлять великої загрози