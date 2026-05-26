В Буче 11-летний мальчик прыгнул со строительного крана и погиб - полиция выясняет детали
Киев • УНН
В Буче 11-летний мальчик погиб после падения со строительного крана на стройплощадке. Полиция открыла уголовное производство по факту самоубийства.
В Буче Киевской области 11-летний мальчик залез на строительный кран и, предварительно, прыгнул вниз. Полиция устанавливает обстоятельства гибели, открыто уголовное производство, сообщает ГУНП Украины в Киевской области, передает УНН.
Детали
23 мая в полицию поступило сообщение от очевидицы о том, что на стройке с высоты упал ребенок. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что двое подростков проникли на территорию одной из строек в городе Буча. Один из них, 11-летний мальчик, залез на строительный кран и, предварительно, прыгнул вниз. К сожалению, в результате падения ребенок погиб
По данному факту следствием Бучанского районного управления полиции открыто уголовное производство (ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство").
Дополнение
Местные Telegram-каналы утверждали, что в субботу, 23 мая, 11-летний мальчик прыгнул с башенного крана на стройке в Буче.
По словам очевидцев, в субботу вечером подростки проникли на территорию стройплощадки. Мальчик говорил друзьям, что хочет прыгнуть с крана, и они пытались его отговорить.
Утверждается, что позже все разошлись, но пятиклассник вернулся на стройку, снова залез на кран и прыгнул. От полученных травм он погиб на месте. Перед трагедией он отправил друзьям прощальное видео.
В сети сообщается, что мальчика уже похоронили.
Напомним
В селе Великая Омеляна Ровенской области нетрезвый педагог ударил ученика в живот из-за шумного поведения. Полиция открыла уголовное производство по факту избиения.