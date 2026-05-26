В Буче 11-летний мальчик прыгнул со строительного крана и погиб - полиция выясняет детали

Киев • УНН

 • 3600 просмотра

В Буче 11-летний мальчик погиб после падения со строительного крана на стройплощадке. Полиция открыла уголовное производство по факту самоубийства.

В Буче Киевской области 11-летний мальчик залез на строительный кран и, предварительно, прыгнул вниз. Полиция устанавливает обстоятельства гибели, открыто уголовное производство, сообщает ГУНП Украины в Киевской области, передает УНН.

23 мая в полицию поступило сообщение от очевидицы о том, что на стройке с высоты упал ребенок. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что двое подростков проникли на территорию одной из строек в городе Буча. Один из них, 11-летний мальчик, залез на строительный кран и, предварительно, прыгнул вниз. К сожалению, в результате падения ребенок погиб

По данному факту следствием Бучанского районного управления полиции открыто уголовное производство (ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство").

Местные Telegram-каналы утверждали, что в субботу, 23 мая, 11-летний мальчик прыгнул с башенного крана на стройке в Буче.

По словам очевидцев, в субботу вечером подростки проникли на территорию стройплощадки. Мальчик говорил друзьям, что хочет прыгнуть с крана, и они пытались его отговорить.

Утверждается, что позже все разошлись, но пятиклассник вернулся на стройку, снова залез на кран и прыгнул. От полученных травм он погиб на месте. Перед трагедией он отправил друзьям прощальное видео.

В сети сообщается, что мальчика уже похоронили.

В селе Великая Омеляна Ровенской области нетрезвый педагог ударил ученика в живот из-за шумного поведения. Полиция открыла уголовное производство по факту избиения.

