Армія рф посилила тиск одразу на кількох напрямках, водночас втрати противника теж суттєво зросли - Сирський
Київ • УНН
Сирський заявив про зростання кількості боєзіткнень до понад 200 на добу. За три дні ворог втратив 4840 осіб убитими та пораненими на різних ділянках.
Ворог посилив тиск одразу на кількох ділянках фронту. Водночас суттєво зросли й втрати противника: лише за вівторок–четвер знешкоджено близько 4840 окупантів убитими та пораненими. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.
Зі зміною погодних умов російський агресор посилив тиск одразу на кількох ділянках фронту. Уже кілька днів поспіль кількість бойових зіткнень перевищує 200. Водночас суттєво зросли й втрати противника: лише за вівторок–четвер знешкоджено близько 4840 окупантів убитими та пораненими
За його словами, активність переважаючих сил ворога вимагає нових, асиметричних рішень. Українські війська діють активно, перехоплюють ініціативу та продовжують відновлювати позиції.
Під час робочої поїздки до районів Південної операційної зони провів зустріч із командуванням угруповання та командирами штурмових і десантно-штурмових підрозділів. Узгодили подальші дії з урахуванням тактики противника, уточнили завдання кожному підрозділу в зоні відповідальності. На місці віддав необхідні розпорядження щодо посилення забезпечення — боєприпасами, дронами та іншими матеріально-технічними засобами
Головнокомандувач подякував командирам за виважені рішення і збережені життя наших воїнів.
Дякую кожному солдату, сержанту й офіцеру за щоденну боротьбу та знищення ворога. Боротьба триває. Слава Україні!
