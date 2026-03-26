Армія рф втратила 1210 солдатів та понад дві тисячі безпілотників за добу - Генштаб

За добу 25 березня російські війська втратили на війні з Україною 1210 солдатів та 2038 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.26 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1292170 (+1210) осіб ліквідовано

танків ‒ 11807 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 24278 (+4)

артилерійських систем ‒ 38795 (+49)

РСЗВ ‒ 1698 (+2)

засоби ППО ‒ 1337 (+1)

літаків ‒ 435 (0)

гелікоптерів ‒ 350 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 198389 (+2038)

крилаті ракети ‒ 4491 (0)

кораблі / катери ‒ 33 (0)

підводні човни ‒ 2 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 85352 (+201)

спеціальна техніка ‒ 4100 (+2)

Дані уточнюються.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про зростання активності ворога та плани рф рекрутувати ще 409 тисяч військових у 2026 році.

