Турция сделала заявление по случаю 10 годовщины незаконного референдума в Крыму

Турция подчеркнула поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Турции к 10-летию проведения Россией незаконного "референдума" в Крыму, передает УНН.

Детали

Прошло десять лет с момента аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым Украины путем нелегитимного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.

Мы будем продолжать внимательно следить за развитием событий в Крыму, особенно за ситуацией с крымскотатарскими турками, одной из основных составляющих полуострова, и будем оставлять их в центре нашей повестки дня. говорится в сообщении

Турция повторила, что не признает эту фактическую ситуацию, которая является нарушением международного права, и подчеркивает свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

В Джанкойском районе оккупированного Крыма обнаружили базу военной техники рф