​​Так называемого "заместителя министра экономического развития" временно оккупированного Крыма подозревают в государственной измене и коллаборационизме. Об этом сообщила прокуратура АР Крым и Севастополя, передает УНН.

Детали

Сообщается, что при процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и города Севастополя сообщено о подозрении оккупационному заместителю министра экономического развития Крыма. Его действия квалифицированы как государственная измена и коллаборационная деятельность (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Установлено, что с 2005 года гражданин Украины проходил службу на различных должностях в органах ГНС Украины в Крыму. В частности, до оккупации полуострова работал главным государственным ревизор-инспектором отдела контрольно-проверочной работы доходов и сборов физических лиц ГУ Миндоходов в АР Крым.

Однако в 2014 году он изменил присяге госслужащего и перешел на сторону врага, начав строить карьеру в "управлении федеральной налоговой службы" Крыма.

К тому же, в январе 2024 года "налоговик" согласился на предложение врага и занял должность "заместителя министра экономического развития" Крыма, на которой работает по сей день. Своими действиями "чиновник" способствует реализации политики оккупационной власти и обеспечивает ее деятельность на временно оккупированной территории полуострова - говорится в сообщении.

Напомним

российский блогер борис рожин, известный как "Colonelcassad", был обвинен Службой безопасности Украины в многочисленных преступлениях, включая посягательство на территориальную целостность Украины, пособничество российской агрессии, сотрудничество с врагом и пропаганду войны, за его пророссийскую позицию и поддержку российского вторжения в Украину.

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