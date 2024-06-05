Так званого "заступника міністра" з окупованого Криму підозрюють у державній зраді та колабораціонізмі
Київ • УНН
Громадянин України, який до 2014 року працював у Державній податковій службі України в Криму, підозрюється в державній зраді і колабораціонізмі після того, як перейшов на бік російської окупаційної влади і зайняв посаду "заступника міністра" в тимчасово окупованому Криму.
Так званого "заступника міністра економічного розвитку" тимчасово окупованого Криму підозрюють у державній зраді та колабораціонізмі. Про це повідомила прокуратура АР Крим та Севастополя, передає УНН.
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Повідомляється, що за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя повідомлено про підозру окупаційному заступнику міністра економічного розвитку Криму. Його дії кваліфіковано як державна зрада та колабораційна діяльність (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України). Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Встановлено, що з 2005 року громадянин України проходив службу на різних посадах в органах ДПС України в Криму. Зокрема, до окупації півострова працював головним державним ревізор-інспектором відділу контрольно-перевірочної роботи доходів і зборів фізичних осіб ГУ Міндоходів в АР Крим.
Однак у 2014 році він зрадив присязі держслужбовця та перейшов на бік ворога, почавши будувати кар’єру в "управлінні федеральної податкової служби" Криму.
До того ж, у січні 2024 року "податківець" погодився на пропозицію ворога та обійняв посаду "заступника міністра економічного розвитк" Криму, на якій працює донині. Своїми діями "чиновник" сприяє реалізації політики окупаційної влади та забезпечує її діяльність на тимчасово окупованій території півострова
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