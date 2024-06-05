Так званого "заступника міністра" з окупованого Криму підозрюють у державній зраді та колабораціонізмі

ukenru
10:47 • 8376 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 20546 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 31576 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 53958 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 69424 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 112069 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135931 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138938 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240635 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171162 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
5.2 м/с
36 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 42172 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 20393 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 47370 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 26360 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 30526 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240635 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361542 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376842 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292236 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365229 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60254 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76882 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88249 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170750 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173324 перегляди
Актуальне
Так званого "заступника міністра" з окупованого Криму підозрюють у державній зраді та колабораціонізмі

Так званого "заступника міністра" з окупованого Криму підозрюють у державній зраді та колабораціонізмі

Київ • УНН

 • 16153 перегляди

Громадянин України, який до 2014 року працював у Державній податковій службі України в Криму, підозрюється в державній зраді і колабораціонізмі після того, як перейшов на бік російської окупаційної влади і зайняв посаду "заступника міністра" в тимчасово окупованому Криму.

​​Так званого "заступника міністра економічного розвитку" тимчасово окупованого Криму підозрюють у державній зраді та колабораціонізмі. Про це повідомила прокуратура АР Крим та Севастополя, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя повідомлено про підозру окупаційному заступнику міністра економічного розвитку Криму. Його дії кваліфіковано як державна зрада та колабораційна діяльність (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України). Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Встановлено, що з 2005 року громадянин України проходив службу на різних посадах в органах ДПС України в Криму. Зокрема, до окупації півострова працював головним державним ревізор-інспектором відділу контрольно-перевірочної роботи доходів і зборів фізичних осіб ГУ Міндоходів в АР Крим.

Однак у 2014 році він зрадив присязі держслужбовця та перейшов на бік ворога, почавши будувати кар’єру в "управлінні федеральної податкової служби" Криму.

До того ж, у січні 2024 року "податківець" погодився на пропозицію ворога та обійняв посаду "заступника міністра економічного розвитк" Криму, на якій працює донині. Своїми діями "чиновник" сприяє реалізації політики окупаційної влади та забезпечує її діяльність на тимчасово окупованій території півострова

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

російський блогер Борис Рожин, відомий за псевдонімом "Colonelcassad", був звинувачений Службою безпеки України в численних злочинах, включаючи посягання на територіальну цілісність України, пособництво російської агресії, співпрацю з ворогом і пропаганду війни, за його проросійську позицію і підтримку російського вторгнення в Україну.

табачник претендує на мандат депутата в окупованому Криму27.05.24, 16:22 • 15909 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП
derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США
avtonomna-respublika-krymАвтономна Республіка Крим
krymКрим
ukrainaУкраїна
sevastopolСевастополь
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37