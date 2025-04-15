Автономна Республіка Крим

В районі Маріуполя зафіксовано масовий мор риби, біля Керчі – крабів. ЦПД РНБО вважає це екоцидом з боку рф, яка ігнорує екологічну кризу в Азовському морі.
росія будує нову залізницю з Ростова до Криму через окуповані території, але будівництво ще не дійшло до самого Криму, а існуюче залізничне сполучення з Кримом пошкоджене і проблематичне для використання через українські обстріли.
Підконтрольний росії суд в окупованому Криму зобов'язав Україну виплатити понад 3 трлн рублів як компенсацію за енергетичну блокаду Криму з 2015 року.
Громадянин України, який до 2014 року працював у Державній податковій службі України в Криму, підозрюється в державній зраді і колабораціонізмі після того, як перейшов на бік російської окупаційної влади і зайняв посаду "заступника міністра" в тимчасово окупованому Криму.
Оксані Марченко, дружині проросійського політика Віктора Медведчука, загрожує до 8 років позбавлення волі за фінансування російських окупаційних сил у Криму з 2014 року, включаючи виплати російській гвардії та Міністерству внутрішніх справ.
Депутату державної думи росії, який керував незаконним збройним формуванням під час захоплення Криму в 2014 році, повідомили про підозру у державній зраді та створенні незаконного збройного формування.
З початку 2024 року 226 дельфінів загинули на берегах окупованого Криму через діяльність Чорноморського флоту Росії.
У 2023 році лише 197 дітей в анексованому Криму мали доступ до освіти українською мовою, що є різким зниженням, спричиненим російською окупацією.
Європейський суд з прав людини виніс рішення проти російського співака Філіпа Кіркорова у його справі проти Литви щодо заборони на в'їзд через його заяви на підтримку російської окупації Криму.
Франція засуджує незаконну організацію росією президентських виборів на окупованих українських територіях і в сепаратистських регіонах, що порушує суверенітет і територіальну цілісність України.
Міністерство закордонних справ Польщі засудило так звані "президентські вибори" в росії. У відомстві заявили, що їх не можна вважати законними, вільними і чесними.
Туреччина підтверджує своє невизнання незаконної анексії Криму Росією в України за результатами нелегітимного референдуму в 2014 році, наголошуючи на своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.
Україна не визнає вибори президента росії на окупованих територіях і закликає притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто сприяв їх проведенню, а також запровадити санкції проти іноземних спостерігачів і поставити під сумнів легітимність путіна на міжнародній арені.
Міністерство закордонних справ України засуджує "вибори" президента росії на окупованих українських територіях як незаконні, закликало громадян не брати в них участі та закликало міжнародне співтовариство не визнавати результати цього кремлівського фарсу, який порушує демократичні принципи та суверенітет України.
Колишній заступник командира кримського підрозділу "Беркут", який переховується в тимчасово окупованому Криму, засуджений до 15 років позбавлення волі за державну зраду, зловживання владою та незаконне придушення протестів у 2013 році.
У квітні Україна розпочинає навчальну програму для кандидатів, які претендують на державні посади на територіях, звільнених від російської окупації.
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим засудило незаконні обшуки та затримання мусульманських активістів і релігійних діячів російською владою в окупованому Криму та закликало міжнародну спільноту відреагувати на них.
Україна скоротила витрати на лобіювання в США на 93% до 367 тис. дол. у 2023 році, порівняно з майже 5 млн. дол. у перший рік війни з росією.
Кримськотатарська кавова традиція визнана частиною нематеріальної культурної спадщини України.
Український уряд схвалив законопроєкт про відновлення державної влади на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.
Кабінет міністрів України підтримав законопроект, який створить правові передумови для відновлення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування на тимчасово окупованій території Криму.
Доповідь ООН про порушення прав людини в Криму висвітлила такі питання, як примусова паспортизація та мобілізація з боку Росії, але не повністю висвітлила такі порушення, як незаконне переміщення українських дітей, за словами українського омбудсмена.
У кількох областях України, включаючи Київську та Полтавську, було оголошено повітряну тривогу у зв'язку з попередженнями про ракетну загрозу з боку Росії.
Заступник голови Центральної виборчої комісії України попередив, що так звані "вибори" президента росії на окупованих українських територіях можуть призвести до лінгвістичного геноциду української мови.
Президент Зеленський наголосив на необхідності продовжувати боротьбу за Крим у 10-ту річницю незаконної окупації Росією і закликав зберігати віру в справедливість, поки свободу півострова не буде відновлено.
Сьогодні усі громадяни України долучаються до Дня спротиву російській окупації Криму. 26 лютого, в центрі Сімферополя зібралося близько десяти тисяч людей, які виступали за збереження Криму у складі України. Через злочинну бездіяльність правоохоронців, в результаті провокації проросійських сил виникли сутички, у яких загинули дві людини.
росіяни планують запровадити загальнонаціональну систему військової підготовки дітей на окупованих українських територіях і розглядають можливість запуску регіональних відділень "юнармії".
Рівно десять років, 20 лютого 2014 року, росія розпочала неоголошену війну проти України, і своєю першою мішенню обрала Крим. Саме цього дня підрозділи чорноморського флоту рф, які перебували у в Автономній республіці Крим були переведені у посилений режим несення служби.
Вперше опитування показало, що більше українців не довіряють, ніж довіряють телемарафону "Єдині новини". Станом на лютий на лютий 2024 року програмі довіряють лише 36% опитаних українців
Двом керівникам російських авіакомпаній повідомлено про підозру у незаконному перевезенні пасажирів через кордон України до Криму шляхом організації регулярних рейсів з російських міст до міжнародного аеропорту Сімферополя.