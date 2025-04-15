Автономна Республіка Крим

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24706 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 151707 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 133809 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136395 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132703 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133191 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195625 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77423 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164519 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116638 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

В районі Маріуполя зафіксовано масовий мор риби, біля Керчі – крабів. ЦПД РНБО вважає це екоцидом з боку рф, яка ігнорує екологічну кризу в Азовському морі.

Суспільство • 9 квітня, 16:17 • 15523 перегляди

росіяни досі не почали будувати в Криму нову гілку залізниці для сполучення з рф - Чистіков

росія будує нову залізницю з Ростова до Криму через окуповані території, але будівництво ще не дійшло до самого Криму, а існуюче залізничне сполучення з Кримом пошкоджене і проблематичне для використання через українські обстріли.

Війна • 19 червня, 12:38 • 23935 перегляди

Суд окупантів в Криму задовольнив позов до України через "енергетичну блокаду" півострова

Підконтрольний росії суд в окупованому Криму зобов'язав Україну виплатити понад 3 трлн рублів як компенсацію за енергетичну блокаду Криму з 2015 року.

Політика • 7 червня, 16:20 • 22609 перегляди

Так званого "заступника міністра" з окупованого Криму підозрюють у державній зраді та колабораціонізмі

Громадянин України, який до 2014 року працював у Державній податковій службі України в Криму, підозрюється в державній зраді і колабораціонізмі після того, як перейшов на бік російської окупаційної влади і зайняв посаду "заступника міністра" в тимчасово окупованому Криму.

Кримінал та НП • 5 червня, 14:39 • 16161 перегляди

Фінансувала війська рф: в Україні судитимуть дружину Медведчука Оксану Марченко

Оксані Марченко, дружині проросійського політика Віктора Медведчука, загрожує до 8 років позбавлення волі за фінансування російських окупаційних сил у Криму з 2014 року, включаючи виплати російській гвардії та Міністерству внутрішніх справ.

Кримінал та НП • 28 травня, 15:30 • 20990 перегляди

Очолив незаконне збройне формування під час захоплення Криму: депутату держдуми рф оголосили підозру

Депутату державної думи росії, який керував незаконним збройним формуванням під час захоплення Криму в 2014 році, повідомили про підозру у державній зраді та створенні незаконного збройного формування.

Кримінал та НП • 13 травня, 10:08 • 22290 перегляди

З початку року на берег окупованого Криму викинулося 226 дельфінів

З початку 2024 року 226 дельфінів загинули на берегах окупованого Криму через діяльність Чорноморського флоту Росії.

Суспільство • 6 травня, 11:16 • 16897 перегляди

Минулого року в окупованому Криму лише 197 дітей мали доступ до навчання українською мовою

У 2023 році лише 197 дітей в анексованому Криму мали доступ до освіти українською мовою, що є різким зниженням, спричиненим російською окупацією.

Суспільство • 24 квітня, 13:56 • 14805 перегляди

Кіркоров програв Литві у Європейському суді з прав людини

Європейський суд з прав людини виніс рішення проти російського співака Філіпа Кіркорова у його справі проти Литви щодо заборони на в'їзд через його заяви на підтримку російської окупації Криму.

Суспільство • 20 квітня, 06:00 • 31888 перегляди

Франція не визнаватиме "вибори" рф на окупованих територіях України - заява МЗС

Франція засуджує незаконну організацію росією президентських виборів на окупованих українських територіях і в сепаратистських регіонах, що порушує суверенітет і територіальну цілісність України.

Війна • 18 березня, 11:43 • 28933 перегляди

МЗС Польщі: "Вибори в росії не можна вважати законними, вільними і чесними"

Міністерство закордонних справ Польщі засудило так звані "президентські вибори" в росії. У відомстві заявили, що їх не можна вважати законними, вільними і чесними.

Війна • 18 березня, 08:15 • 31427 перегляди

Туреччина зробила заяву з нагоди 10 річниці незаконного референдуму у Криму

Туреччина підтверджує своє невизнання незаконної анексії Криму Росією в України за результатами нелегітимного референдуму в 2014 році, наголошуючи на своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

Політика • 17 березня, 01:10 • 111914 перегляди

Україна має підіймати питання про легітимність представників путіна на міжнародній арені - експерт

Україна не визнає вибори президента росії на окупованих територіях і закликає притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто сприяв їх проведенню, а також запровадити санкції проти іноземних спостерігачів і поставити під сумнів легітимність путіна на міжнародній арені.

Політика • 15 березня, 13:39 • 37194 перегляди

"Консервація путінського режиму - безпрецедентний виклик": МЗС зробило заяву щодо "виборів" президента рф і їх проведення на окупованих територіях

Міністерство закордонних справ України засуджує "вибори" президента росії на окупованих українських територіях як незаконні, закликало громадян не брати в них участі та закликало міжнародне співтовариство не визнавати результати цього кремлівського фарсу, який порушує демократичні принципи та суверенітет України.

Війна • 14 березня, 12:38 • 28791 перегляди

Справи Майдану: до 15 років заочно засуджений екс-командир кримського "Беркуту"

Колишній заступник командира кримського підрозділу "Беркут", який переховується в тимчасово окупованому Криму, засуджений до 15 років позбавлення волі за державну зраду, зловживання владою та незаконне придушення протестів у 2013 році.

Кримінал та НП • 6 березня, 11:26 • 23564 перегляди

У квітні розпочнуться навчання претендентів на державні посади на майбутніх деокупованих територіях - Ташева

У квітні Україна розпочинає навчальну програму для кандидатів, які претендують на державні посади на територіях, звільнених від російської окупації.

Війна • 5 березня, 12:22 • 26603 перегляди

Представництво президента в АРК відреагувало на нові обшуки в окупованому Криму

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим засудило незаконні обшуки та затримання мусульманських активістів і релігійних діячів російською владою в окупованому Криму та закликало міжнародну спільноту відреагувати на них.

Політика • 5 березня, 11:03 • 20558 перегляди

Україна зменшила витрати на лобіювання інтересів у США на понад 90% - Опендатабот

Україна скоротила витрати на лобіювання в США на 93% до 367 тис. дол. у 2023 році, порівняно з майже 5 млн. дол. у перший рік війни з росією.

Економіка • 4 березня, 13:45 • 25249 перегляди

Кримськотатарську кавову традицію включено до переліку нематеріальної культурної спадщини України

Кримськотатарська кавова традиція визнана частиною нематеріальної культурної спадщини України.

Культура • 2 березня, 03:51 • 27317 перегляди

Уряд підтвердив законопроєкт про відновлення державної влади в окупованому Криму

Український уряд схвалив законопроєкт про відновлення державної влади на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Війна • 2 березня, 01:57 • 101849 перегляди

Уряд підтримав законопроєкт з відновлення державної влади в Криму: що він передбачає

Кабінет міністрів України підтримав законопроект, який створить правові передумови для відновлення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування на тимчасово окупованій території Криму.

Війна • 1 березня, 13:09 • 24289 перегляди

В ООН опублікували звіт щодо злочинів рф в Криму: Лубінець вважає, що у звіті не висвітлені деякі порушення прав людини

Доповідь ООН про порушення прав людини в Криму висвітлила такі питання, як примусова паспортизація та мобілізація з боку Росії, але не повністю висвітлила такі порушення, як незаконне переміщення українських дітей, за словами українського омбудсмена.

Війна • 29 лютого, 17:25 • 29474 перегляди

Повітряна тривога у 7 регіонах: для Києва та Полтавщини ракетна загроза

У кількох областях України, включаючи Київську та Полтавську, було оголошено повітряну тривогу у зв'язку з попередженнями про ракетну загрозу з боку Росії.

Війна • 28 лютого, 19:50 • 124211 перегляди

"Вибори" президента рф на тимчасово окупованих територіях можуть стати передумовами лінгвоциду української мови - Магера

Заступник голови Центральної виборчої комісії України попередив, що так звані "вибори" президента росії на окупованих українських територіях можуть призвести до лінгвістичного геноциду української мови.

Війна • 28 лютого, 12:30 • 27151 перегляди

Зеленський взяв участь у форумі "26-2-14: Війна почалась у Криму"

Президент Зеленський наголосив на необхідності продовжувати боротьбу за Крим у 10-ту річницю незаконної окупації Росією і закликав зберігати віру в справедливість, поки свободу півострова не буде відновлено.

Війна • 26 лютого, 23:42 • 32975 перегляди

Сьогодні День спротиву російській окупації Криму

Сьогодні усі громадяни України долучаються до Дня спротиву російській окупації Криму. 26 лютого, в центрі Сімферополя зібралося близько десяти тисяч людей, які виступали за збереження Криму у складі України. Через злочинну бездіяльність правоохоронців, в результаті провокації проросійських сил виникли сутички, у яких загинули дві людини.

Суспільство • 26 лютого, 05:17 • 36132 перегляди

В окупованому Криму росіяни планують запровадити систему військової підготовки для дітей - Центр нацспротиву

росіяни планують запровадити загальнонаціональну систему військової підготовки дітей на окупованих українських територіях і розглядають можливість запуску регіональних відділень "юнармії".

Суспільство • 21 лютого, 15:34 • 28464 перегляди

Сьогодні десята річниця початку окупації росією Криму: з чого починалася російська агресія проти України

Рівно десять років, 20 лютого 2014 року, росія розпочала неоголошену війну проти України, і своєю першою мішенню обрала Крим. Саме цього дня підрозділи чорноморського флоту рф, які перебували у в Автономній республіці Крим були переведені у посилений режим несення служби.

Суспільство • 20 лютого, 05:03 • 30166 перегляди

Рівень недовіри українців до телемарафону перевищив показники довіри до нього - КМІС

Вперше опитування показало, що більше українців не довіряють, ніж довіряють телемарафону "Єдині новини". Станом на лютий на лютий 2024 року програмі довіряють лише 36% опитаних українців

Суспільство • 19 лютого, 11:19 • 27153 перегляди

Незаконні перевезення з рф до Криму: двом гендиректорам ворожих авіакомпаній повідомлено про підозру

Двом керівникам російських авіакомпаній повідомлено про підозру у незаконному перевезенні пасажирів через кордон України до Криму шляхом організації регулярних рейсів з російських міст до міжнародного аеропорту Сімферополя.

Кримінал та НП • 16 лютого, 14:15 • 19132 перегляди