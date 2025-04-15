Автономна Республіка Крим

Сьогодні десята річниця початку окупації росією Криму: з чого починалася російська агресія проти України

Рівно десять років, 20 лютого 2014 року, росія розпочала неоголошену війну проти України, і своєю першою мішенню обрала Крим. Саме цього дня підрозділи чорноморського флоту рф, які перебували у в Автономній республіці Крим були переведені у посилений режим несення служби.