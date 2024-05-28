Фінансувала війська рф: в Україні судитимуть дружину Медведчука Оксану Марченко

Служба безпеки зібрала докази систематичного фінансування росгвардії та мвс рф з боку дружини підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука Оксани Марченко. Наразі матеріали кримінального провадження щодо неї передали до суду. Про це заявили в управлінні СБУ в Івано-Франківській області, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що СБУ завершила досудове розслідування щодо фінансування Оксаною Марченко російських окупаційних угруповань у Криму

Зокрема, дружина ексдепутата від ОПЗЖ обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110-2 – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та ч. 4 ст. 111-1 – колабораційна діяльність, тобто передача матеріальних ресурсів збройним формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним формуванням держави-агресора. (...) Оксані Марченко загрожує до 8 років тюрми та конфіскація всього належного їй майна - резюмували правоохоронці.

Співробітники СБУ встановили, що від початку російської агресії в 2014 році Марченко перерахувала мільйонні суми на рахунки військових та силових підрозділів держави-агресора в окупованій АР Крим.

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І навіть після початку повномасштабного вторгнення рф фігурантка та представники підконтрольних їй юридичних структур продовжили сплачувати гроші росіянам.

Слідчі встановили, що за вказівкою Оксани Марченко керівники афілійованих компаній платили росгвардії та мвс рф за "охорону нерухомості Медведчуків" на території півострова.

Окрім того, в СБУ заявили, що упродовж 2014-2022 років Марченко та її спільники безпосередньо профінансували формування, які беруть участь у здійсненні збройної агресії рф проти України, на загальну суму понад 21 млн грн.

Правоохоронці з'ясували, що для реалізації схеми Оксана Марченко залучила директорів підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві. А також зареєструвала за законодавством рф на громадянку України, мешканку Ялти, товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів.

За сприяння Марченко та топменеджерів київських компаній новостворена фірма регулярно оновлювала "охоронні" угоди з російськими воєнізованими формуваннями та упродовж років щомісячно переводила кошти на рахунки росгвардії та мвс рф - заявили в СБУ.

Слідчі відстежили понад 18 таких платежів, кожен з яких складався із менших "траншів". Крім того, Служба безпеки детально дослідила договори, укладені Марченко та її спільниками з воєнізованими підрозділами рф.

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Доповнення

Зазначається, що у межах кримінального провадження СБУ вжила вичерпних заходів, аби запобігти приховуванню фігуранткою активів, які підлягатимуть конфіскації після рішення суду. Щоб унеможливити їх перереєстрацію на підставних осіб, накладено арешти на майно Марченко та інших підозрюваних на суму 18,4 млрд грн.

Зокрема, за ініціативи СБУ суд наклав арешти на:

цінні папери та майнові права у підприємствах енергетики, металургії, логістики та нафтопродукції на понад 5,3 млрд грн.

корпоративні права у інвестиційних, виробничих, рекреаційних та телекомунікаційних компаніях на суму понад 3,4 млрд грн.



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Також арештоване нерухоме майно Марченко на суму 2,1 млрд грн:

30 квартир, 8 житлових будинків, 11 земельних ділянок, 2 об’єкти комерційної нерухомості, 17 паркомісць та гаражів у Києві, 13 земельних ділянок у різних регіонах України;

2 бази відпочинку та 2 спортивні бази у столиці, Прикарпатті та Закарпатті, будинок у Львівській області;



два масштабних майнових комплекси і житловий будинок у Криму з елінгом та вертолітним майданчиком.



Окрім того, за ініціативи СБУ суд наклав арешти на рухоме майно вартістю понад 7,5 млрд грн:

яхти Pershing 9X та Royal Romance;

19 автомобілів, у т. ч. преміумкласу, зокрема два Maybach та Bentley Continental;



757 творів живопису та ікон, колекції годинників, ювелірних виробів, антикваріату, кількатисячний фонд стародруків тощо.



Нагадаємо

Дружина екснардепа України Віктора Медведчука Оксана Марченко стала власницею компанії в росії, що займається виробництвом кінофільмів.