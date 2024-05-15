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У Києві викрили підпільний осередок філії Медведчука "Другая Украина"

У Києві викрили підпільний осередок філії Медведчука "Другая Украина"

Київ • УНН

 • 20790 перегляди

Служба безпеки України викрила у Києві підпільний проросійський осередок, який працював на організацію Віктора Медведчука "Другая Украина", поширював антиукраїнські пропагандистські відеоролики та координував свою діяльність з ФСБ росії.

Правоохоронці викрили соратників екснардепа України Віктора Медведчука, які працювали на проросійську організацію  "Другая Украина". Про це з посиланням на СБУ пише УНН

Деталі 

Підпільний осередок прокремлівського політпроєкту "Другая Украина" викрили в Києві. В СБУ нагадали, що цю організацію в росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з фсб.

Слідчі з'ясували, що у Києві над "проєктом" працювала агентурна група, яка займалася інформаційними диверсіями проти України.

Зокрема, її учасники поширювали відеоконтент, в якому дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю і здатися окупантам.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили двом учасникам агентурної групи про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)

- заявили в СБУ.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників інформаційно-підривної діяльності проти України.

У Сербії зареєстрували філію організації "Другая Украина" Віктора Медведчука07.12.23, 19:38 • 41882 перегляди

Доповнення

Слідчі з'ясували, що агентурна група, яка працювала в Києві надсилала готову медіапродукцію на погодження своєму куратору з росії.

Ним виявився Денис Жарких – колишній ведучий на каналах Медведчука, а наразі директор його організації "Другая Украина" у москві. Після розгляду він давав дозвіл на поширення антиукраїнського контенту в інтернеті.

Для цього фігуранти масово використовували підконтрольні Медведчуку інформресурси. Серед яких – сайт "Другая Украина", сторінки в соцмережах і на відеохостингу YouTube.

Зазначається, що за кожне відео учасники групи отримували гроші з росії: у Києві готівку їм особисто передавав близький родич директора організації "Другая Украина".

Як заявили в СБУ куратор групи – директор організації "Другая Украина" Денис Жарких теж отримав підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо

Служба безпеки повідомила про підозру у державній зраді прокремлівському пропагандисту михайлу шпірі, який був частим гостем на телеканалах медведчука. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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