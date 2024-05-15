В Киеве разоблачили подпольную ячейку филиала Медведчука "Другая Украина"

Правоохранители разоблачили соратников экс-нардепа Украины Виктора Медведчука, которые работали на пророссийскую организацию "Другая Украина". Об этом со ссылкой на СБУ пишет УНН.

Детали

Подпольная ячейка прокремлевского политпроекта "Другая Украина" разоблачили в Киеве. В СБУ напомнили, что эту организацию в России возглавил обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук, который координирует свою деятельность с фсб.

Следователи выяснили, что в Киеве над "проектом" работала агентурная группа, которая занималась информационными диверсиями против Украины.

В частности, ее участники распространяли видеоконтент, в котором дискредитировали Силы обороны, призывали украинцев сложить оружие и сдаться оккупантам.

Во время обысков по месту жительства фигурантов обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу рф.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили двум участникам агентурной группы о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) - заявили в СБУ.

Сейчас продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников информационно-подрывной деятельности против Украины.

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Дополнение

Следователи выяснили, что агентурная группа, которая работала в Киеве присылала готовую медиапродукцию на согласование своему куратору из России.

Им оказался Денис Жарких - бывший ведущий на каналах Медведчука, а сейчас директор его организации "Другая Украина" в Москве. После разбирательства он давал разрешение на распространение антиукраинского контента в интернете.

Для этого фигуранты массово использовали подконтрольные Медведчуку информресурсы. Среди которых - сайт "Другая Украина", страницы в соцсетях и на видеохостинге YouTube.

Отмечается, что за каждое видео участники группы получали деньги из России: в Киеве наличные им лично передавал близкий родственник директора организации "Другая Украина".

Как заявили в СБУ куратор группы - директор организации "Другая Украина" Денис Жарких тоже получил подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Напомним

Служба безопасности сообщила о подозрении в государственной измене прокремлевскому пропагандисту Михаилу Шпире, который был частым гостем на телеканалах медведчука.