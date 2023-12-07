В Сербии зарегистрировали филиал организации "Другая Украина" Виктора Медведчука

В Сербии зарегистрировали филиал российской общественной организации "Другая Украина", которую создал бывший украинский политик Виктор Медведчук. Об этом сообщают журналисты "Схем", передает УНН.

Детали

Так, по данным реестра юридических лиц Сербии, представительство российской организации "Другая Украина" открыто в августе 2023 года.

"Представительство покрета "Другая Украина"" (так называется филиал на сербском языке) в качестве цели своей деятельности указывает "налаживание взаимовыгодного сотрудничества между народами Сербии, России и Украины", а уполномоченным лицом представительства является Драган Станоевић (Драган Станоевич).

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Журналисты объяснили, что Станоевич - пророссийский сербский общественный деятель и политик. С июня 2021 года против него введены санкции украинского Совета нацбезопасности и обороны, ему запрещен въезд в Украину в течение трех лет.

Сербский политик неоднократно публично восхищался политикой президента РФ Владимира Путина, поддерживает российскую военную агрессию в Украине. Также он возмущался из-за задержания Виктора Медведчука Службой безопасности Украины в 2022 году.

Сейчас Драган Станоевич является кандидатом от пророссийской партии "Мы - глас народа" на досрочных парламентских выборах, которые должны состояться 17 декабря 2023 года.

В конце 1990-х - начале 2000-х Драган Станоевич жил в Украине. Он возглавлял "Сербскую общину в Украине", участвовал в публичных акциях в Киеве и в заседаниях "Партии политики Путина".

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По данным платформы YouControl, в Украине Драган Станоевич до сих пор является руководителем ООО Совместная украино-югославская фирма "Юг-Укр-Контракт" и имеет имущество в Киевской и Днепропетровской областях.

Я никогда не поддерживал никакой агрессии и не собираюсь. Точно как и не собираюсь поддерживать украинскую власть, которая, по сути, уничтожила ту Украину, которую я любил, которая своей политикой уничтожает цвет украинской нации и ведет войну против инакомыслия. Я предупреждал Украину, куда приведёт политика Майдана - приводят журналисты комментарий Станоевича.

Дополнение

Журналисты заметили, что после создания подразделения в Сербии в российском реестре переименовали организацию "Другая Украина". Ее теперь обозначили не как "региональное общественное движение", а "международное общественное движение".

Также в организации Виктора Медведчука сменился руководитель - вместо экс-ведущего канала "112 Украина" Дениса Жарких им стал гражданин РФ Роман Коваленко.

Известно, что 53-летний Коваленко является уроженцем Донецкой области. В 2021 году он фигурировал в материалах суда как обвиняемый в уголовном производстве в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма).

На своих страницах в соцсетях Коваленко распространяет статьи Медведчука и отмечает, что является юристом, кандидатом экономических наук и председателем исполнительного комитета международной организации "Другая Украина". При этом на сайте указано, что Виктор Медведчук является председателем совета этой организации.

Напомним

8 октября 2021 года народному депутату Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. 12 октября ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, из-под которого он сбежал после начала полномасштабной войны.

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В апреле прошлого года СБУ задержала Виктора Медведчука, после чего его отправили под стражу. В сентябре его передали россии в рамках обмена пленными. Вместе с тем, в СБУ отметили, что это не помешает дальнейшему рассмотрению его дела в суде.

В январе 2023 года медведчука и еще несколько пророссийских политиков лишили гражданства Украины.