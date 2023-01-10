Медведчука та ще декілька проросійських політиків позбавили громадянства України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення заявив, що позбавив громадянства України Віктора Медведчука та ще трьох проросійських політиків, пише УНН.
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СБУ та Державна міграційна служба України підготували низку доказів щодо Деркача Андрія, Козака Тараса, Кузьміна Рената і Медведчука Віктора. З огляду на опубліковану інформацію та вчинені злочини проти суверенітету України, Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким позбавив їх громадянства.
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"Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними", — сказав Гарант.
Нагадаємо
СБУ затримала Віктора Медведчука в квітні, коли він намагався втекти з країни. 22 вересня глава Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що Медведчука передали рф в обмін на 200 українських героїв.
За інформацією ЗМІ, обмін Віктора Медведчука відбувся на запит російської федерації.