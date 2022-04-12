Зеленський повідомив про затримання Медведчука
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив про затримання Віктора Медведчука в результаті спецоперації Служби Безпеки України, пише УНН.
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"Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом", - повідомив Президент, оприлюднивши фото затриманого.
Нагадаємо
18 березня Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід - тримання під вартою Віктору Медведчуку.
Контекст
8 жовтня народному депутату Віктору Медведчуку повідомили про підозру щодо державної зради та сприяння діяльності терористичної організації. За словами Генпрокурора Ірини Венедиктової, у справі йдеться, зокрема, про закупівлю вугілля з ТОТ у терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
Венедиктова повідомляла, що прокуратура клопотатиме про обрання для Медведчука арешту або застави в 1 мільярд.
12 жовтня Печерський районний суд Києва, втім, відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.
Як писав УНН, у травні народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку було повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.
27 лютого народний депутат від "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, втік з під домашнього арешту.