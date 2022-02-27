Медведчук втік з-під домашнього арешту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Народний депутат від "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, втік з під домашнього арешту. Про це у своєму Telegram повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише УНН.
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"Зрадник України Медведчук втік з під домашнього арешту. Коли переможемо, знайдемо того суддю, який постановив зняти з нього браслет і ТРО поговорить з ним по душах", - написав він.
Деталі
Він додав, що "зі зрадником Медведчуком буде складніше, якщо його зараз не зловити, то свій залишок життя він проведе в РФ разом з Януковичем".
Крім того, повідомляється, що Віктор Медведчук точно знав про повномасштабне вторгнення, саме тому Оксана Марченко спішно втекла з України через Білорусь.
Контекст
8 жовтня народному депутату Віктору Медведчуку повідомили про підозру щодо державної зради та сприяння діяльності терористичної організації. За словами Генпрокурора Ірини Венедиктової, у справі йдеться, зокрема, про закупівлю вугілля з ТОТ у терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
Венедиктова повідомляла, що прокуратура клопотатиме про обрання для Медведчука арешту або застави в 1 мільярд.
12 жовтня Печерський районний суд Києва, втім, відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.
Як писав УНН, у травні народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку було повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.