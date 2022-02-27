Медведчук втік з-під домашнього арешту

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Народний депутат від "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, втік з під домашнього арешту. Про це у своєму Telegram повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише УНН.



