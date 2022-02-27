Медведчук втік з-під домашнього арешту

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 15762 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 42461 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 60963 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 63554 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 93620 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 151623 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 168164 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 212853 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200217 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187219 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.5 м/с
94 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 81490 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 85056 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 82876 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 71563 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 102673 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 102673 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 71563 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 240278 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 364071 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 620535 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 79114 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 118246 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 144347 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 165754 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 178406 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Медведчук втік з-під домашнього арешту

Медведчук втік з-під домашнього арешту

Київ • УНН

 • 388548 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Народний депутат від "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, втік з під домашнього арешту. Про це у своєму Telegram повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише УНН.

Цитата

"Зрадник України Медведчук втік з під домашнього арешту. Коли переможемо, знайдемо того суддю, який постановив зняти з нього браслет і ТРО поговорить з ним по душах", - написав він.

Деталі

Він додав, що "зі зрадником Медведчуком буде складніше, якщо його зараз не зловити, то свій залишок життя він проведе в РФ разом з Януковичем".

Крім того, повідомляється, що Віктор Медведчук точно знав про повномасштабне вторгнення, саме тому Оксана Марченко спішно втекла з України через Білорусь.

Контекст

8 жовтня народному депутату Віктору Медведчуку повідомили про підозру щодо державної зради та сприяння діяльності терористичної організації. За словами Генпрокурора Ірини Венедиктової, у справі йдеться, зокрема, про закупівлю вугілля з ТОТ у терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Венедиктова повідомляла, що прокуратура клопотатиме про обрання для Медведчука арешту або застави в 1 мільярд.

12 жовтня Печерський районний суд Києва, втім, відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

Як писав УНН, у травні народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку було повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,865.07