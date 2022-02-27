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Медведчук сбежал из под домашнего ареста

Медведчук сбежал из под домашнего ареста

Киев • УНН

 • 388547 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Народный депутат от “Оппозиционной платформы — За жизнь” Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, сбежал из под домашнего ареста. Об этом в своем Telegram сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет УНН.

Цитата

"Предатель Украины Медведчук сбежал из под домашнего ареста. Когда победим, найдём того судью, который постановил снять с него браслет и ТРО Киева поговорит с ним по душам”, - написал он.

Детали

Он добавил, что “с предателем Медведчуком будет посложнее, если его сейчас не поймать, то свой остаток жизни он проведёт в РФ вместе с Януковичем”.

Кроме того, сообщается, что Виктор Медведчук точно знал о полномасштабном вторжении, именно поэтому Оксана Марченко спешно сбежала из Украины через Беларусь.

Контекст

8 октября народному депутату Виктору Медведчуку сообщилио подозрении относительно государственной измены и содействия деятельности террористической организации. По словам Генпрокурора Ирины Венедиктовой, в деле речь идет, в частности, о закупке угля с ВОТ у террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.

Венедиктова сообщала, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Медведчука ареста или залога в 1 миллиард.

12 октября Печерский районный суд Киева, впрочем, отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Как писал УНН, в мае народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

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