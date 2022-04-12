Зеленский сообщил о задержании Медведчука

Цитата

"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже", - сообщил Президент, обнародовав фото задержанного.

Напомним

18 марта Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения содержания под стражей Виктору Медведчуку.

Контекст

8 октября народному депутату Виктору Медведчуку сообщили о подозрении относительно государственной измены и содействии деятельности террористической организации. По словам Генпрокурора Ирины Венедиктовой, в деле речь идет, в частности, о закупке угля с ВОТ у террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Венедиктова сообщала, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Медведчука ареста или залога в 1 миллиард.

12 октября Печерский районный суд Киева, впрочем, отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Как писал УНН, в мае народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

27 февраля народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, сбежал из под домашнего ареста.