Медведчука и еще несколько пророссийских политиков лишили гражданства Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения заявил, что лишил гражданства Украины Виктора Медведчука и еще трех пророссийских политиков, пишет УНН.
Детали
СБУ и Государственная миграционная служба Украины подготовили ряд доказательств относительно Деркача Андрея, Казака Тараса, Кузьмина Рената и Медведчука Виктора. Ввиду опубликованной информации и совершенных преступлений против суверенитета Украины, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым лишил их гражданства.
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"Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими", — сказал Гарант.
Напомним
СБУ задержала Виктора Медведчука в апреле, когда он пытался скрыться из страны. 22 сентября глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Медведчука передали РФ в обмен на 200 украинских героев.
По информации СМИ, обмен Виктора Медведчука состоялся по запросу российской федерации.