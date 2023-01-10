Медведчука и еще несколько пророссийских политиков лишили гражданства Украины

Детали

СБУ и Государственная миграционная служба Украины подготовили ряд доказательств относительно Деркача Андрея, Казака Тараса, Кузьмина Рената и Медведчука Виктора. Ввиду опубликованной информации и совершенных преступлений против суверенитета Украины, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым лишил их гражданства.

Цитата

"Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими", — сказал Гарант.

Напомним

СБУ задержала Виктора Медведчука в апреле, когда он пытался скрыться из страны. 22 сентября глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Медведчука передали РФ в обмен на 200 украинских героев.



По информации СМИ, обмен Виктора Медведчука состоялся по запросу российской федерации.