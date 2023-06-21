Медведчук подав до суду на Верховну Раду: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Колишній народний депутат Віктор Медведчук, звинувачений у зраді проти України, звернувся до суду з позовом проти Верховної Ради України. Його намір полягає в оскарженні рішення про позбавлення громадянства України. Про це повідомив в інтервʼю одному з телеканалів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає УНН.
Цитата
“ВР позбавила пана Медведчука мандату на підставі втрати ним громадянства, сьогодні ВР отримала позов про те, що ці дії зроблено незаконно. Я абсолютно спокійний за долю цього позову, саме тому, що ми зробили все в законний спосіб”, - розповів голова Верховної Ради
Він повідомив, що позов зараз знаходиться на розгляді у судових інстанціях і одразу ж додав, що перспектив виграти у медведчука немає.
Нагадаємо
8 жовтня 2021 року народному депутату Віктору Медведчуку повідомили про підозру щодо державної зради та сприяння діяльності терористичної організації. 12 жовтня йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з-під якого він втік після початку повномасштабної війни.
У квітні минулого року СБУ затримала Віктора Медведчука, після чого його відправили під варту. У вересні його передали росії в рамках обміну полоненими. Разом з тим, в СБУ зазначили, що це не зашкодить подальшому розгляду його справи в суді.
У січні 2023 року медведчука та ще декілька проросійських політиків позбавили громадянства України.