Медведчук подал в суд на Верховную Раду: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Бывший народный депутат Виктор Медведчук, обвиненный в измене против Украины, обратился в суд с иском против Верховной Рады Украины. Его намерение заключается в обжаловании решения о лишении гражданства Украины. Об этом сообщил в интервью одному из телеканалов председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает УНН.
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“ВР лишила господина Медведчука мандата на основании потери им гражданства, сегодня ВР получила иск о том, что эти действия сделаны незаконно. Я абсолютно спокоен за судьбу этого иска, именно потому, что мы сделали все законным способом”, - рассказал председатель Верховной Рады
Он сообщил, что иск сейчас находится на рассмотрении в судебных инстанциях и сразу же добавил, что перспектив выиграть у медведчука нет.
Напомним
8 октября 2021 года народному депутату Виктору Медведчуку сообщили о подозрении относительно государственной измены и содействия деятельности террористической организации. 12 октября ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, из-под которого он сбежал после начала полномасштабной войны.
В апреле прошлого года СБУ задержала Виктора Медведчука, после чего его отправили под стражу. В сентябре его передали россии в рамках обмена пленными. Вместе с тем, в СБУ отметили, что это не помешает дальнейшему рассмотрению его дела в суде.
В январе 2023 года медведчука и еще несколько пророссийских политиков лишили гражданства Украины.