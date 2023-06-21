Медведчук подал в суд на Верховную Раду: что известно

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“ВР лишила господина Медведчука мандата на основании потери им гражданства, сегодня ВР получила иск о том, что эти действия сделаны незаконно. Я абсолютно спокоен за судьбу этого иска, именно потому, что мы сделали все законным способом”, - рассказал председатель Верховной Рады

Он сообщил, что иск сейчас находится на рассмотрении в судебных инстанциях и сразу же добавил, что перспектив выиграть у медведчука нет.

Напомним

8 октября 2021 года народному депутату Виктору Медведчуку сообщили о подозрении относительно государственной измены и содействия деятельности террористической организации. 12 октября ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, из-под которого он сбежал после начала полномасштабной войны.

В апреле прошлого года СБУ задержала Виктора Медведчука, после чего его отправили под стражу. В сентябре его передали россии в рамках обмена пленными. Вместе с тем, в СБУ отметили, что это не помешает дальнейшему рассмотрению его дела в суде.

В январе 2023 года медведчука и еще несколько пророссийских политиков лишили гражданства Украины.