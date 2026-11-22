22 ноября в мире отмечают Международный день сына, Международный день музыканта и День гуманного общества. В церковном календаре по новому стилю почитают святого апостола от 70-ти Филимона, а по старому стилю вспоминают преподобную Матрону Цареградскую, пишет УНН.

Международный день сына (International Son's Day)

Неофициальный семейный праздник, который отмечается во многих странах мира для укрепления семейных связей и подчеркивания важности воспитания мальчиков в духе ответственности, взаимного уважения и поддержки. Дата призвана напомнить родителям о значении эмоциональной близости и доверия в отношениях с сыновьями, а также отметить роль мужчин в сохранении семейных традиций и заботе о старших членах семьи.

Международный день музыканта или День святой Цецилии (International Musician's Day)

Всемирный профессиональный и культурный праздник композиторов, дирижеров, исполнителей, вокалистов, преподавателей музыкальных учебных заведений и звукорежиссеров. Дата связана с днем почитания раннехристианской римской мученицы святой Цецилии, которая в западной христианской традиции считается небесной покровительницей церковной и светской музыки. Праздник сопровождается благотворительными концертами, фестивалями и музыкальными премьерами по всему миру.

День гуманного общества (Humane Society Day)

Зоозащитная и этическая дата, учрежденная в честь основания в США 22 ноября 1954 года "Гуманного общества Соединенных Штатов" — одной из крупнейших в мире организаций по защите животных. Событие посвящено противодействию жестокому обращению с домашними и дикими животными, поддержке приютов, запрету тестирования косметики на животных и формированию ответственного отношения человечества к живой природе.

Всемирный день молодежи Католической церкви (World Youth Day)

Официальная дата, которая согласно решению Папы Римского Франциска от 2020 года отмечается на епархиальном уровне ежегодно в торжество Христа Царя Вселенной, в последнее воскресенье литургического года. Событие объединяет католическую молодежь разных континентов вокруг вопросов веры, волонтерства, социального служения и диалога культур.

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого апостола от 70-ти Филимона и тех, кто был с ним: святой равноапостольной Апфии и святого апостола Архиппа — учеников святого апостола Павла, которые превратили свой дом во фригийском городе Колоссы в домашнюю церковь, проповедовали Евангелие и приняли мученическую смерть от побития камнями во времена императора Нерона.

По старому календарю верующие чтят память святой преподобной Матроны Цареградской — византийской подвижницы, основательницы женского монастыря в Константинополе, прославившейся строгим постом и даром исцеления.