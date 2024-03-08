Дружина Медведчука Оксана Марченко відкрила кіностудію у рф - "Схеми"

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7748 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 68505 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154189 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 150724 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 124978 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133650 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85516 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93317 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98917 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89739 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1м/с
51%
Популярнi новини

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 19469 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25480 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14097 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 6866 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 8984 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 150723 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223201 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372839 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308881 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416999 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2268 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14101 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31596 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28402 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 124977 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Дружина Медведчука Оксана Марченко відкрила кіностудію у рф - "Схеми"

Київ • УНН

 • 31111 перегляди

Оксана Марченко, дружина колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, стала власницею російської кінокомпанії "Вервиця фільм".

Дружина Медведчука Оксана Марченко відкрила кіностудію у рф - "Схеми"

Дружина екснардепа України Віктора Медведчука Оксана Марченко стала власницею компанії в росії, що займається виробництвом кінофільмів. Про це повідомляють журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми", передає УНН.

Деталі 

Згідно з даними реєстру юридичних осіб рф, восени 2023 року було зареєстровано компанію "Вервица Фильм", профіль діяльності – виробництво кінофільмів, відеофільміві телевізійних програм, а в лютому 2024 року компанія зареєструвала домен vervica-film.ru (на момент публікації не активний - ред.).

медведчук став новим бенефіціаром економіки окупованої Донеччини - росЗМІ21.12.23, 20:16 • 31497 переглядiв

Журналісти з'ясували, що засновниками компанії є російське АО "Ренессанс" (99,99%) та громадянин рф Басманов Олексій Сергійович (0,01%).

Зазначається, що Віктор Медведчук вказував у своїй декларації, що бенефіціарною власницею АО "Ренессанс" є його дружина Оксана Марченко. Ця ж компанія досі фігурує серед засновників інших структур подружжя у росії, зокрема у нафтовидобувній компанії "НЗНП Трейд", що освоює Гавриківське родовище у Ханти-Мансійському автономному окрузі.

У виданні додають, що Олексій Басманов – уродженець росії, працював в Україні разом із Оксаною Марченко у талант-шоу "Україна має талант", був лінійним продюсером шоу.

Отримати коментарі Олексія Басманова та Оксани Марченко журналістам "Схем" не вдалось.

Проте колишні колеги Басманова розповіли, що він долучався до виробництва фільмів із циклу "Паломниця" Оксани Марченко, і ця робота йому дуже подобалася.

Доповнення

Оксана Марченко виїхала з України перед повномасштабним вторгненням – 18 лютого 2022 року.

У лютому 2023-го в СБУ заявили про повідомлення Марченко підозри за статтею "фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території" (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України). 

У Сербії зареєстрували філію організації "Другая Украина" Віктора Медведчука07.12.23, 19:38 • 41882 перегляди

Нагадаємо

Колишній народний депутат Віктор Медведчук, звинувачений у зраді проти України, звернувся до суду з позовом проти Верховної Ради України. Його намір полягає в оскарженні рішення про позбавлення громадянства України. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ПолітикаКримінал та НП
Служба безпеки України
Верховна Рада
Україна
Донецьк
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,495.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,587.85