Дружина Медведчука Оксана Марченко відкрила кіностудію у рф - "Схеми"
Київ • УНН
Оксана Марченко, дружина колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, стала власницею російської кінокомпанії "Вервиця фільм".
Дружина екснардепа України Віктора Медведчука Оксана Марченко стала власницею компанії в росії, що займається виробництвом кінофільмів. Про це повідомляють журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми", передає УНН.
Деталі
Згідно з даними реєстру юридичних осіб рф, восени 2023 року було зареєстровано компанію "Вервица Фильм", профіль діяльності – виробництво кінофільмів, відеофільміві телевізійних програм, а в лютому 2024 року компанія зареєструвала домен vervica-film.ru (на момент публікації не активний - ред.).
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Журналісти з'ясували, що засновниками компанії є російське АО "Ренессанс" (99,99%) та громадянин рф Басманов Олексій Сергійович (0,01%).
Зазначається, що Віктор Медведчук вказував у своїй декларації, що бенефіціарною власницею АО "Ренессанс" є його дружина Оксана Марченко. Ця ж компанія досі фігурує серед засновників інших структур подружжя у росії, зокрема у нафтовидобувній компанії "НЗНП Трейд", що освоює Гавриківське родовище у Ханти-Мансійському автономному окрузі.
У виданні додають, що Олексій Басманов – уродженець росії, працював в Україні разом із Оксаною Марченко у талант-шоу "Україна має талант", був лінійним продюсером шоу.
Отримати коментарі Олексія Басманова та Оксани Марченко журналістам "Схем" не вдалось.
Проте колишні колеги Басманова розповіли, що він долучався до виробництва фільмів із циклу "Паломниця" Оксани Марченко, і ця робота йому дуже подобалася.
Доповнення
Оксана Марченко виїхала з України перед повномасштабним вторгненням – 18 лютого 2022 року.
У лютому 2023-го в СБУ заявили про повідомлення Марченко підозри за статтею "фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території" (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України).
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