Жена Медведчука Оксана Марченко открыла киностудию в рф - "Схемы"
Киев • УНН
Оксана Марченко, жена бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука, стала владелицей российской кинокомпании "Вервица фильм".
Жена экс-нардепа Украины Виктора Медведчука Оксана Марченко стала владелицей компании в россии, занимающейся производством кинофильмов. Об этом сообщают журналисты проекта Радио Свобода "Схемы", передает УНН.
Детали
Согласно данным реестра юридических лиц рф, осенью 2023 года была зарегистрирована компания "Вервица Фильм", профиль деятельности - производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, а в феврале 2024 года компания зарегистрировала домен vervica-film.ru (на момент публикации не активен - ред.).
медведчук стал новым бенефициаром экономики оккупированной Донетчины - росСМИ21 декабря 2023, 18:16 • 30556 просмотров
Журналисты выяснили, что учредителями компании являются российское АО "Ренессанс" (99,99%) и гражданин рф Басманов Алексей Сергеевич (0,01%).
Отмечается, что Виктор Медведчук указывал в своей декларации, что бенефициарным владельцем АО "Ренессанс" является его жена Оксана Марченко. Эта же компания до сих пор фигурирует среди учредителей других структур супругов в России, в частности в нефтедобывающей компании "НЗНП Трейд", которая осваивает Гавриковское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе.
В издании добавляют, что Алексей Басманов - уроженец России, работал в Украине вместе с Оксаной Марченко в талант-шоу "Україна має талант", был линейным продюсером шоу.
Получить комментарии Алексея Басманова и Оксаны Марченко журналистам "Схем" не удалось.
Однако бывшие коллеги Басманова рассказали, что он участвовал в производстве фильмов из цикла "Паломница" Оксаны Марченко, и эта работа ему очень нравилась.
Дополнение
Оксана Марченко выехала из Украины перед полномасштабным вторжением - 18 февраля 2022 года.
В феврале 2023-го в СБУ заявили о сообщении Марченко подозрения по статье "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории" (ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины).
В Сербии зарегистрировали филиал организации "Другая Украина" Виктора Медведчука7 декабря 2023, 17:38 • 40847 просмотров
Напомним
Бывший народный депутат Виктор Медведчук, обвиненный в измене против Украины, обратился в суд с иском против Верховной Рады Украины. Его намерение заключается в обжаловании решения о лишении гражданства Украины.
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Жена Медведчука Оксана Марченко открыла киностудию в рф - "Схемы"
Третья штурмовая показала как работают "боги войны" на Авдеевском направлении
В Херсоне семья празднуя 8 марта спаслась от гибели
россияне увеличивают интенсивность боевых действий в Украине - разведка Эстонии
Зеленский и Эрдоган встретились в Стамбуле: о чем будут говорить
В Днепропетровской и Запорожской областях угроза ударных беспилотников - Воздушные силы
"Рейс в багажнике" за €340 000: в Румынию пытался заехать микроавтобус с 34 мужчинами в грузовом отсеке
Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: пострадала 23-летняя девушка
Отношения Украины с НАТО четко определены, вступление в Альянс возможно после принятия политического решения - Корниенко
В Киеве на Печерске избили журналиста: полиция открыла уголовное производство
Популярные
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
"Вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км" - командующий ВС
"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины
Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину
Публикации
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Жена Медведчука Оксана Марченко открыла киностудию в рф - "Схемы"
Оксана Марченко, жена бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука, стала владелицей российской кинокомпании "Вервица фильм".
Третья штурмовая показала как работают "боги войны" на Авдеевском направлении
Третья штурмовая бригада опубликовала видео, демонстрирующее успешные артиллерийские удары украинских войск по позициям российской пехоты на Авдеевском направлении, демонстрируя, как действуют украинские "боги войны" на этом участке.
В Херсоне семья празднуя 8 марта спаслась от гибели
Семья в Херсоне чудом избежала смерти, когда в их квартиру попал вражеский снаряд через несколько минут после того, как они вышли отпраздновать 8 марта на летнюю кухню.
россияне увеличивают интенсивность боевых действий в Украине - разведка Эстонии
Российские оккупационные войска в Украине увеличили темпы своих операций, но не смогли достичь конкретных оперативно-тактических целей, достигнув лишь незначительных успехов в Луганской и Донецкой областях.
Зеленский и Эрдоган встретились в Стамбуле: о чем будут говорить
Президент Зеленский встретился с президентом Эрдоганом в Стамбуле, чтобы обсудить обеспечение безопасного судоходства в Черном море для глобальной продовольственной безопасности, укрепление двустороннего сотрудничества и совместного оборонного производства, а также освобождение украинских военнопленных и политических заключенных, удерживаемых россией.
В Днепропетровской и Запорожской областях угроза ударных беспилотников - Воздушные силы
Воздушные силы предупредили об угрозе появления ударных беспилотников в Днепропетровской и Запорожской областях, причем БПЛА типа "Шахед" были замечены в Запорожской области, которые двигались на север/северо-запад.
"Рейс в багажнике" за €340 000: в Румынию пытался заехать микроавтобус с 34 мужчинами в грузовом отсеке
34 украинских мужчины в возрасте 25-40 лет из 12 областей заплатили по 10 000 евро за то, чтобы их нелегально перевезли в грузовом отсеке микроавтобуса в Румынию в обход контрольно-пропускных пунктов.
Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: пострадала 23-летняя девушка
23-летняя девушка получила ранения в результате российских обстрелов Никопольского района Днепропетровской области, которые нанесли ущерб инфраструктуре и жилым домам.
Отношения Украины с НАТО четко определены, вступление в Альянс возможно после принятия политического решения - Корниенко
Украина находится на пути к вступлению в НАТО, имея прочные отношения и такие структуры, как совет Украина-НАТО, несмотря на российское вторжение, направленное на то, чтобы остановить расширение НАТО на восток.
В Киеве на Печерске избили журналиста: полиция открыла уголовное производство
В Киеве избили журналиста во время расследования деятельности вероятного нелегального колл-центра, в результате чего было открыто уголовное производство за угрозу или насилие в отношении журналиста.