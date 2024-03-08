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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Жена Медведчука Оксана Марченко открыла киностудию в рф - "Схемы"

Жена Медведчука Оксана Марченко открыла киностудию в рф - "Схемы"

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 17:31  •  10293 просмотра

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Оксана Марченко, жена бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука, стала владелицей российской кинокомпании "Вервица фильм".

Жена экс-нардепа Украины Виктора Медведчука Оксана Марченко стала владелицей компании в россии, занимающейся производством кинофильмов. Об этом сообщают журналисты проекта Радио Свобода "Схемы", передает УНН.

Детали 

Согласно данным реестра юридических лиц рф, осенью 2023 года была зарегистрирована компания "Вервица Фильм", профиль деятельности - производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, а в феврале 2024 года компания зарегистрировала домен vervica-film.ru (на момент публикации не активен - ред.).

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Журналисты выяснили, что учредителями компании являются российское АО "Ренессанс" (99,99%) и гражданин рф Басманов Алексей Сергеевич (0,01%).

Отмечается, что Виктор Медведчук указывал в своей декларации, что бенефициарным владельцем АО "Ренессанс" является его жена Оксана Марченко. Эта же компания до сих пор фигурирует среди учредителей других структур супругов в России, в частности в нефтедобывающей компании "НЗНП Трейд", которая осваивает Гавриковское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе.

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В издании добавляют, что Алексей Басманов - уроженец России, работал в Украине вместе с Оксаной Марченко в талант-шоу "Україна має талант", был линейным продюсером шоу.

Получить комментарии Алексея Басманова и Оксаны Марченко журналистам "Схем" не удалось.

Однако бывшие коллеги Басманова рассказали, что он участвовал в производстве фильмов из цикла "Паломница" Оксаны Марченко, и эта работа ему очень нравилась.

Дополнение

Оксана Марченко выехала из Украины перед полномасштабным вторжением - 18 февраля 2022 года.

В феврале 2023-го в СБУ заявили о сообщении Марченко подозрения по статье "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории" (ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины). 

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Напомним

Бывший народный депутат Виктор Медведчук, обвиненный в измене против Украины, обратился в суд с иском против Верховной Рады Украины. Его намерение заключается в обжаловании решения о лишении гражданства Украины. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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