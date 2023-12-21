Бывший украинский политик виктор медведчук, также известный, как кум путина, начал распространять свое влияние на Донецкую металлургию, из чего следует, что он стал новым бенефициаром экономики временно оккупированного региона. Об этом свидетельствует расследование росСМИ, пишет УНН.

Детали

Люди медведчука вытеснили окружение экс-президента Украины Януковича из торговли металлом на временно оккупированных территориях.

Незадолго до начала полномасштабной войны россии против Украины контроль над экспортом угля в регионе перешел к компании "Донской уголь", утверждают росСМИ. Ее связывали с медведчуком через сеть юрлиц, однако в компании эту связь отрицали.

Кроме того, в регионе появился новый поставщик логистических услуг - компания "Флоранс". Эта компания, как утверждают российские журналисты, "несколькими нитями" связана с приближенным к медведчуку юристом Александром Барымовым.

Также отмечается, что у медведчука "есть пересечение" с гендиректором компании "Южный горно-металлургический комплекс", под контроль которого в 2021 году перешли крупнейшие металлургические заводы так называемых "лнр" и "днр".

Кроме этого след кума путина прослеживается в московской недвижимости и сибирской нефти.

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