Мощный ливень в российском Краснодаре затопил улицы, вода достигала колен. Местную жительницу едва не затянуло в открытый люк.
Велогонка Тур де Франс-2027 начнется в Эдинбурге, а первые три этапа пройдут в Шотландии, Англии и Уэльсе. Женский Тур де Франс также стартует из Британии в 2027 году.
В регионе Тоскана, в Италии, выпала месячная норма осадков за день, эвакуированы 250 человек. Убытки оцениваются в 100 миллионов евро, Флоренция избежала затопления.
Сильнейший шторм "Эрминия" вызвал масштабные наводнения в итальянских регионах Тоскана и Лигурия. Во Франции объявлен "красный" уровень опасности в трех департаментах, где зафиксировано рекордное за 40 лет наводнение.
Розита Миссони, соосновательница всемирно известного модного дома Missoni, умерла в возрасте 93 лет. Она вместе с мужем создала уникальный бренд, известный своими трикотажными изделиями и зигзагообразными принтами.
На складе топлива ENI вблизи Флоренции произошел взрыв, в результате которого погибли 4 человека и 26 получили ранения. Из-за высокого столба дыма местные власти призвали жителей держать окна закрытыми в радиусе 5 км.
Киевская областная детская больница подписала меморандум о партнерстве с итальянской клиникой "Мейер". Украинские врачи будут проходить стажировку в Италии, а тяжелобольные дети получат возможность лечения во Флоренции.
Власти Флоренции усиливают борьбу с чрезмерным туризмом из-за роста количества посетителей. Город запрещает ящики для ключей, громкоговорители для экскурсоводов и «нетипичные транспортные средства».
Детская больница в Боярке и больница Мейер во Флоренции договорились о сотрудничестве. Стороны обсудили стажировку врачей, партнерство между университетами и создание бизнес-платформы.
На нашей планете насчитывается 45 тысяч видов позвоночных и восемь миллионов видов беспозвоночных животных, из которых в целом описано лишь полтора миллиона.
Считается, что второго августа 1858 году на улицах Лондона начали централизованно размещать специальные ящики для писем. Хотя прототипы почтовых ящиков существовали и раньше.
Финансовая гвардия Флоренции арестовала замок российского бизнесмена по запросу Украины. Арест связан с делом об ущербе в 60 млн долларов, нанесенном Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.
Велогонка "Тур де Франс" стартует из Барселоны в 2026 году, и это будет третий раз за ее более чем столетнюю историю, когда она начнется в Испании.
Итальянский подросток Карло Акутис, который родился в Лондоне и умер от лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет, станет первым святым тысячелетия после того, как Ватикан признал два чуда, которые приписывают его заступничеству.
Легендарный модельер Роберто Кавалли, известный как "король анимализма" за свои культовые анималистические принты и джинсовую одежду, умер во Флоренции в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.
Культура коллекционирования зародилась еще в Древнем Египте. Современное понятие антиквариат приобрел в эпоху Возрождения - в XV-XVI веках.
Сегодня, 28 марта, музыканты и поклонники музыки во всем мире могут присоединиться к празднованию Всемирного дня фортепиано. Дата празднования выбрана не случайно - Всемирный день фортепиано отмечается в 88 день года, ведь у этого музыкального инструмента именно такое количество клавиш. В обычные годы событие приходится на 29 марта, а в високосный год - на 28 марта.
Сегодня, 26 марта, все любители коктейлей могут присоединиться к Всемирному дню вермута. Событие было основано известным барменом и производителем вермутов Джанкарло Манчино.
медведчук, известный как кум путина, расширяет свой контроль над металлургической промышленностью оккупированного Донецка.
Вечернее платье принцессы Дианы 1985 года было продано на аукционе за рекордные $1,1 млн, что значительно превысило его первоначальный эстимейт. Блузка, которую она носила, также была продана за 381 тысячу долларов.