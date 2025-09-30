"Катался" в командировки за границу на основании поддельных приглашений: руководитель аппарата КГГА Загуменный получил подозрение

Руководителю аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) сообщено о подозрении в использовании поддельных документов для организации частных поездок за границу под видом командировок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Дмитрии Загуменном.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении руководителю аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) в использовании поддельных документов для организации частных поездок за границу под видом командировок - говорится в сообщении.

Прокуратура сообщает, что в ноябре 2023 года чиновник выезжал в город Барселона (Испания) под предлогом участия во Всемирном конгрессе Smart City Expo. Это ежегодная трехдневная выставка. Командировка чиновника длилась с 04 по 12 ноября 2023 года.

В то же время установлено, что приглашение, которое стало основанием для служебной поездки, организаторы мероприятия ему не присылали. То есть письмо-приглашение было подделано - информирует ОГП.

Кроме того, сообщается, что в сентябре 2024 года чиновник выезжал во Флоренцию в Италии под предлогом участия в конференции Observatory on Re-Generation. Как установлено, для организации поездки он снова использовал письмо-приглашение, которое организаторы мероприятия ему не присылали. Командировка длилась с 13 по 20 октября 2024 года. По результатам этих поездок чиновник составил письменные отчеты о командировках. Установлено, что подозреваемый выезжал за границу не один, а в сопровождении семьи.

Его действия квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

· по ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка официального документа, который выдается предприятием, и который предоставляет права, с целью использования его подделывателем или другим лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц; повторная подделка документа);

· по ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа);

· по ч. 1 ст. 366 УК Украины (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений).

Отметим, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины, которое регулирует правила выезда за границу во время военного положения, выезд должностных лиц за пределы Украины возможен исключительно при наличии соответствующих распоряжений о служебной командировке, оформленных на основании официальных документов, подтверждающих цель командировки - подчеркивает Офис Генпрокурора.

Дополнение

В 2023 году по ходатайству прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона суд отстранил от должности руководителя аппарата КГВА Загуменного, уличенного в содействии в уклонении от военной службы.

В 2025 году ГБР сообщило о подозрении руководителю аппарата исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА) Загуменному и бывшему руководителю одного из коммунальных столичных предприятий.